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До України повернули тіла 250 полеглих оборонців: що відомо

До України повернули тіла 250 полеглих оборонців: що відомо

В Україну повернули тіла 250 полеглих оборонці

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Україна повернула тіла 250 полеглих захисників. Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ.

Про це повідомив Координаційний штаб.

В Україну повернули тіла 250 полеглих оборонці / ©
В Україну повернули тіла 250 полеглих оборонці

"На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки. Вічна памʼять Героям!", – зазначили у Координаційному штабі.

Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

В Україну повернули тіла 250 полеглих оборонці / ©
В Україну повернули тіла 250 полеглих оборонці

Нагадаємо, в російському полоні загинув український захисник Юрій Решта з Кривого Рогу.

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