До України повернули тіла 250 полеглих оборонців: що відомо

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
Україна повернула тіла 250 полеглих захисників. Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ.
Про це повідомив Координаційний штаб.
"На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки. Вічна памʼять Героям!", – зазначили у Координаційному штабі.
Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.
Нагадаємо, в російському полоні загинув український захисник Юрій Решта з Кривого Рогу.
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