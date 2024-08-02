До України повернули тіла 250 полеглих оборонців: що відомо

Україна повернула тіла 250 полеглих захисників. Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ.

Про це повідомив Координаційний штаб.

В Україну повернули тіла 250 полеглих оборонці

"На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки. Вічна памʼять Героям!", – зазначили у Координаційному штабі.

Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

В Україну повернули тіла 250 полеглих оборонці

Нагадаємо, в російському полоні загинув український захисник Юрій Решта з Кривого Рогу.

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