Олімпіада-2024: усі медалісти за 4 серпня

У дев'ятий день змагань було розіграно 20 комплектів нагород.

У неділю, 4 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 20 комплектів нагород.

Цього дня Україна виборола три медалі, усі – в легкій атлетиці: Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко завоювали "золото" та "бронзу" відповідно у стрибках у висоту, а Михайло Кохан завоював "бронзу" в метанні молота.

Дивіться список усіх медалістів дев'ятого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти дев'ятого змагального дня Олімпіади-2024 (4 серпня)

Гольф (індивідуальний залік, чоловіки):

1. Скотті Шеффлер (США)

2. Томмі Флітвуд (Велика Британія)

3. Гідекі Мацуяма (Японія)

Кінний спорт (індивідуальний залік, виїздка):

1. Джессіка фон Бредов-Верндль (Німеччина)

2. Ізабель Верт (Німеччина)

3. Шарлотта Фрай (Велика Британія)

Теніс (одиночний розряд, чоловіки):

1. Новак Джокович (Сербія)

2. Карлос Алькарас (Іспанія)

3. Лоренцо Музетті (Італія)

Теніс (парний розряд, жінки):

1. Італія

2. Нейтральні спортсменки

3. Іспанія

Велоспорт (велошосе, групова гонка, жінки):

1. Крістен Фолкнер (США)

2. Маріанне Вос (Нідерланди)

3. Лотте Копеккі (Бельгія)

Настільний теніс (одиночний розряд, чоловіки):

1. Чженьдунь Фань (Китай)

2. Трулс Морегард (Швеція)

3. Фелікс Лебрюн (Франція)

Стрільба з лука (одиночний розряд, чоловіки):

1. Кім У-Чжин (Південна Корея)

2. Брейді Еллісон (США)

3. Лі Ву-Сук (Південна Корея)

Бадмінтон (парний розряд, чоловіки):

1. Китайський Тайбей

2. Китай

3. Малайзія

Спортивна гімнастика (кільця, чоловіки):

1. Ян Лю (Китай)

2. Цзинюань Цзоу (Китай)

3. Елефтеріос Петруніас (Греція)

Спортивна гімнастика (опорний стрибок, чоловіки):

1. Карлос Юло (Філіппіни)

2. Артур Давтян (Вірменія)

3. Гаррі Гепворт (Велика Британія)

Спортивна гімнастика (різновисокі бруси, жінки):

1. Кайлія Немур (Алжир)

2. Цюань Цю (Китай)

3. Суніса Лі (США)

Стендова стрільба (скіт, жінки):

1. Франсіска Чадід (Чилі)

2. Амбер Руттер (Велика Британія)

3. Остен Сміт (США)

Плавання (50 м вільним стилем, жінки):

1. Сара Шестрем (Швеція)

2. Мег Харріс (Австралія)

3. Чжан Юйфей (Китай)

Плавання (1500 м вільним стилем, чоловіки):

1. Роберт Фінк (США)

2. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія)

3. Деніел Віффен (Ірландія)

Плавання (естафета 4x100 м комбінована, чоловіки):

1. Китай

2. США

3. Франція

Плавання (естафета 4x100 м комбінована, жінки):

1. США

2. Австралія

3. Китай

Фехтування (рапіра, команди, чоловіки):

1. Японія

2. Італія

3. Франція

Легка атлетика (стрибки у висоту, жінки):

1. Ярослава Магучіх (Україна)

2. Нікола Оліслагерс (Австралія)

3. Ірина Геращенко (Україна)

3. Елеанор Паттерсон (Австралія)

Легка атлетика (метання молота, чоловіки):

1. Етан Кацберг (Канада)

2. Бенце Халаш (Угорщина)

3. Михайло Кохан (Україна)

Легка атлетика (біг, 100 м, чоловіки):

1. Ноа Лайлз (США)

2. Кішейн Томпсон (Ямайка)

3. Фред Керлі (США)

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Після дев'ятого змагального дня Україна має шість медалей на ОІ-2024: дві золоті, одну срібну та три бронзові.

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