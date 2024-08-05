Олімпіада-2024: усі медалісти за 4 серпня

У дев'ятий день змагань було розіграно 20 комплектів нагород.
У неділю, 4 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 20 комплектів нагород.
Цього дня Україна виборола три медалі, усі – в легкій атлетиці: Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко завоювали "золото" та "бронзу" відповідно у стрибках у висоту, а Михайло Кохан завоював "бронзу" в метанні молота.
Дивіться список усіх медалістів дев'ятого змагального дня Олімпіади-2024.
Усі медалісти дев'ятого змагального дня Олімпіади-2024 (4 серпня)
Гольф (індивідуальний залік, чоловіки):
- 1. Скотті Шеффлер (США)
- 2. Томмі Флітвуд (Велика Британія)
- 3. Гідекі Мацуяма (Японія)
Кінний спорт (індивідуальний залік, виїздка):
- 1. Джессіка фон Бредов-Верндль (Німеччина)
- 2. Ізабель Верт (Німеччина)
- 3. Шарлотта Фрай (Велика Британія)
Теніс (одиночний розряд, чоловіки):
- 1. Новак Джокович (Сербія)
- 2. Карлос Алькарас (Іспанія)
- 3. Лоренцо Музетті (Італія)
Теніс (парний розряд, жінки):
- 1. Італія
- 2. Нейтральні спортсменки
- 3. Іспанія
Велоспорт (велошосе, групова гонка, жінки):
- 1. Крістен Фолкнер (США)
- 2. Маріанне Вос (Нідерланди)
- 3. Лотте Копеккі (Бельгія)
Настільний теніс (одиночний розряд, чоловіки):
- 1. Чженьдунь Фань (Китай)
- 2. Трулс Морегард (Швеція)
- 3. Фелікс Лебрюн (Франція)
Стрільба з лука (одиночний розряд, чоловіки):
- 1. Кім У-Чжин (Південна Корея)
- 2. Брейді Еллісон (США)
- 3. Лі Ву-Сук (Південна Корея)
Бадмінтон (парний розряд, чоловіки):
- 1. Китайський Тайбей
- 2. Китай
- 3. Малайзія
Спортивна гімнастика (кільця, чоловіки):
- 1. Ян Лю (Китай)
- 2. Цзинюань Цзоу (Китай)
- 3. Елефтеріос Петруніас (Греція)
Спортивна гімнастика (опорний стрибок, чоловіки):
- 1. Карлос Юло (Філіппіни)
- 2. Артур Давтян (Вірменія)
- 3. Гаррі Гепворт (Велика Британія)
Спортивна гімнастика (різновисокі бруси, жінки):
- 1. Кайлія Немур (Алжир)
- 2. Цюань Цю (Китай)
- 3. Суніса Лі (США)
Стендова стрільба (скіт, жінки):
- 1. Франсіска Чадід (Чилі)
- 2. Амбер Руттер (Велика Британія)
- 3. Остен Сміт (США)
Плавання (50 м вільним стилем, жінки):
- 1. Сара Шестрем (Швеція)
- 2. Мег Харріс (Австралія)
- 3. Чжан Юйфей (Китай)
Плавання (1500 м вільним стилем, чоловіки):
- 1. Роберт Фінк (США)
- 2. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія)
- 3. Деніел Віффен (Ірландія)
Плавання (естафета 4x100 м комбінована, чоловіки):
- 1. Китай
- 2. США
- 3. Франція
Плавання (естафета 4x100 м комбінована, жінки):
- 1. США
- 2. Австралія
- 3. Китай
Фехтування (рапіра, команди, чоловіки):
- 1. Японія
- 2. Італія
- 3. Франція
Легка атлетика (стрибки у висоту, жінки):
- 1. Ярослава Магучіх (Україна)
- 2. Нікола Оліслагерс (Австралія)
- 3. Ірина Геращенко (Україна)
- 3. Елеанор Паттерсон (Австралія)
Легка атлетика (метання молота, чоловіки):
- 1. Етан Кацберг (Канада)
- 2. Бенце Халаш (Угорщина)
- 3. Михайло Кохан (Україна)
Легка атлетика (біг, 100 м, чоловіки):
- 1. Ноа Лайлз (США)
- 2. Кішейн Томпсон (Ямайка)
- 3. Фред Керлі (США)
Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.
Після дев'ятого змагального дня Україна має шість медалей на ОІ-2024: дві золоті, одну срібну та три бронзові.
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