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Олімпіада-2024: усі медалісти за 4 серпня

Олімпіада-2024: усі медалісти за 4 серпня

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко на п'десталі Олімпіади-2024

У дев'ятий день змагань було розіграно 20 комплектів нагород.

У неділю, 4 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 20 комплектів нагород.

Цього дня Україна виборола три медалі, усі – в легкій атлетиці: Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко завоювали "золото" та "бронзу" відповідно у стрибках у висоту, а Михайло Кохан завоював "бронзу" в метанні молота.

Дивіться список усіх медалістів дев'ятого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти дев'ятого змагального дня Олімпіади-2024 (4 серпня)

Гольф (індивідуальний залік, чоловіки):

  • 1. Скотті Шеффлер (США)
  • 2. Томмі Флітвуд (Велика Британія)
  • 3. Гідекі Мацуяма (Японія)

Кінний спорт (індивідуальний залік, виїздка):

  • 1. Джессіка фон Бредов-Верндль (Німеччина)
  • 2. Ізабель Верт (Німеччина)
  • 3. Шарлотта Фрай (Велика Британія)

Теніс (одиночний розряд, чоловіки):

  • 1. Новак Джокович (Сербія)
  • 2. Карлос Алькарас (Іспанія)
  • 3. Лоренцо Музетті (Італія)

Теніс (парний розряд, жінки):

  • 1. Італія
  • 2. Нейтральні спортсменки
  • 3. Іспанія

Велоспорт (велошосе, групова гонка, жінки):

  • 1. Крістен Фолкнер (США)
  • 2. Маріанне Вос (Нідерланди)
  • 3. Лотте Копеккі (Бельгія)

Настільний теніс (одиночний розряд, чоловіки):

  • 1. Чженьдунь Фань (Китай)
  • 2. Трулс Морегард (Швеція)
  • 3. Фелікс Лебрюн (Франція)

Стрільба з лука (одиночний розряд, чоловіки):

  • 1. Кім У-Чжин (Південна Корея)
  • 2. Брейді Еллісон (США)
  • 3. Лі Ву-Сук (Південна Корея)

Бадмінтон (парний розряд, чоловіки):

  • 1. Китайський Тайбей
  • 2. Китай
  • 3. Малайзія

Спортивна гімнастика (кільця, чоловіки):

  • 1. Ян Лю (Китай)
  • 2. Цзинюань Цзоу (Китай)
  • 3. Елефтеріос Петруніас (Греція)

Спортивна гімнастика (опорний стрибок, чоловіки):

  • 1. Карлос Юло (Філіппіни)
  • 2. Артур Давтян (Вірменія)
  • 3. Гаррі Гепворт (Велика Британія)

Спортивна гімнастика (різновисокі бруси, жінки):

  • 1. Кайлія Немур (Алжир)
  • 2. Цюань Цю (Китай)
  • 3. Суніса Лі (США)

Стендова стрільба (скіт, жінки):

  • 1. Франсіска Чадід (Чилі)
  • 2. Амбер Руттер (Велика Британія)
  • 3. Остен Сміт (США)

Плавання (50 м вільним стилем, жінки):

  • 1. Сара Шестрем (Швеція)
  • 2. Мег Харріс (Австралія)
  • 3. Чжан Юйфей (Китай)

Плавання (1500 м вільним стилем, чоловіки):

  • 1. Роберт Фінк (США)
  • 2. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія)
  • 3. Деніел Віффен (Ірландія)

Плавання (естафета 4x100 м комбінована, чоловіки):

  • 1. Китай
  • 2. США
  • 3. Франція

Плавання (естафета 4x100 м комбінована, жінки):

  • 1. США
  • 2. Австралія
  • 3. Китай

Фехтування (рапіра, команди, чоловіки):

  • 1. Японія
  • 2. Італія
  • 3. Франція

Легка атлетика (стрибки у висоту, жінки):

  • 1. Ярослава Магучіх (Україна)
  • 2. Нікола Оліслагерс (Австралія)
  • 3. Ірина Геращенко (Україна)
  • 3. Елеанор Паттерсон (Австралія)

Легка атлетика (метання молота, чоловіки):

  • 1. Етан Кацберг (Канада)
  • 2. Бенце Халаш (Угорщина)
  • 3. Михайло Кохан (Україна)

Легка атлетика (біг, 100 м, чоловіки):

  • 1. Ноа Лайлз (США)
  • 2. Кішейн Томпсон (Ямайка)
  • 3. Фред Керлі (США)

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Після дев'ятого змагального дня Україна має шість медалей на ОІ-2024: дві золоті, одну срібну та три бронзові.

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