Як зміниться допомога Україні після виборів у США — американський експерт

Чи зможе ще один великий пакет допомоги Україні пройти Конгрес, залежатиме від балансу сил – контролюватимуть його республіканці чи демократи.

Якщо на президентських виборах у США переможе Дональд Трамп, майже напевно американська допомога буде заморожена, щоби примусити Україну піти на переговори з Росією на російських умовах.

Таку думку висловив професор Військового коледжу армії США та один з керівників євразійської програми Foreign Policy Research Institute, полковник армії США у відставці Роберт Гамільтон в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, перемога кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс означатиме той самий підхід до допомоги Україні, який був за президентства Джо Байдена.

Водночас, як зауважив американський експерт, те, чи зможе ще один великий пакет пройти Конгрес, залежатиме від балансу сил – контролюватимуть його республіканці чи демократи, одну чи обидві палати.

"Якщо демократи матимуть більшість і в Палаті представників, і в Сенаті, а Камала Гарріс стане президентом, майбутня допомога Україні майже гарантована. Якщо буде розділений уряд, де республіканці контролюватимуть Палату, а демократи – Сенат і Білий дім, буде складніше. Київ зіткнеться з тою ж проблемою, що і з останнім пакетом на $60 млрд, коли спікер ледь не втратив посаду й на місяці все заблокувала невелика група ультраправих республіканців", - припустив Роберт Гамільтон.

Нагадаємо, кандидат на президентське крісло в США республіканець Дональд Трамп погодився на пропозицію Fox News провести дебати з Камалою Гарріс, яка висунулася від Демократичної партії. Публічна дискусія між політиками запланована на 4 вересня.

Камала Гарріс випереджає Трампа на виборах!

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