Воював проти України: Верховний суд Чехії підтвердив вирок 52-річному чоловіку

Верховний суд Чехії підтвердив вирок у вигляді 21 року позбавлення волі чеху Алоїзу Полаку, який воював на Донбасі у лавах російських військ.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Прессекретар суду Габріела Томічкова у коментарі агентству ČTK зазначила, що Верховний суд ухвалив рішення без публічних слухань.

52-річний громадянин Чехії був засуджений заочно, він досі перебуває у розшуку. Слідством встановлено, що з 2016 по 2020 роки він убив щонайменше чотирьох військовослужбовців ЗСУ. Раніше захист вказував, що Полака, ймовірно, вже немає в живих.

"Безперечно, підсудний брав участь у бойових діях", – повідомив у січні цього року голова апеляційної колегії Ян Кадлець, який назвав вирок відповідним скоєним злочинам.

Після подання апеляції муніципальний суд Праги розглядав справу тричі. Спочатку прокурор вимагав для винного 24-річного строку ув'язнення.

У грудні 2016 року Алоїз Полак виїхав з Чехії на територію Донбасу, яку контролювали війська сепаратистів "ДНР". Полак брав активну участь у боях проти українських військових у лавах так званої республіканської гвардії. Спершу він служив снайпером, а пізніше став командиром взводу.

Якщо Полак у майбутньому повернеться до Чехії, він матиме можливість вимагати нового розгляду своєї справи. У такому разі вирок автоматично буде скасовано, і буде призначений судовий розгляд, вирок за яким не може бути суворішим за попередній.

Справа Полака – не перший випадок, коли суди в Чехії виносять обвинувальні вироки тим, хто воював на Донбасі проти ЗСУ. У деяких випадках ці вироки також було винесено заочно.

Зазначимо, у Чехії за участь у боях на боці проросійських загонів на сході України було засуджено, окрім Полака, ще щонайменше шестеро осіб.

Нагадаємо, у Чехії засудили до 20 років тюрми найманця, що воював на Донбасі проти України. Іржі Урбанека з позивним "Бегемот" засудили заочно.

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