У Чехії засудили найманця за участь у війні на Донбасі проти України

У Чехії засудили найманця за участь у війні на Донбасі проти України

Чоловіка засудили заочно.

У Чехії засудили до 20 років тюрми найманця, що воював на Донбасі проти України. Іржі Урбанека з позивним "Бегемот" засудили заочно.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

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За висновками слідства, він поїхав до України у 2015 році, щоб підтримати проросійських бойовиків та щонайменше до січня 2018 року копав там окопи, долучався до патрулювання і брав участь у бойових діях проти української армії - зокрема під Мар’їнкою, Красногорівкою і Спартаком.

Адвокат просив пом’якшити вирок, але суд погодився з аргументами сторони обвинувачення, засудивши Урбанека за членство в терористичній групі та здійснення теракту.

Новини світу: у Чехії заочно засудили найманця, який воював на Донбасі проти України

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