Катерина Осадча вперше після третіх пологів показала фігуру у бікіні

Зірка стала мамою майже місяць тому.

Незмінна ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча, яка трохи менше місяця тому втретє стала мамою, вперше продемонструвала фігуру після пологів.

Так, у сторіс своєї сторінки в Instagram зірка розмістила світлини, на яких позує у синьому бікіні з квітковим принтом. Осадча зображена без макіяжу у басейні на території їхнього з Юрієм Горбуновим будинку.

Катерина Осадча / instagram.com/kosadcha

Варто зазначити, що після третіх пологів Катерина має чудовий вигляд і доволі струнку фігуру. Як раніше розповідала ведуча, під час вагітності вона намагалася стежити за своїм раціоном харчування і не дозволяла собі зайвого. Тож тепер їй набагато легше собі повернути допологову форму.

Катерина Осадча / instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, що днями Катерина Осадча показала кадри з ніжної фотосесії, у якій знялася на останніх днях вагітності. На фото ведуча зображена оголеною, прикриваючись блакитною накидкою.

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