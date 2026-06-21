"Сама виновата, почему молчишь?": Сеть взорвала ссора из-за матери с ребенком на верхней полке

Украинка ехала в поезде на верхней полке с младенцем

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Публикация украинки в социальной сети Threads вызвала бурное обсуждение правил поведения и взаимного уважения в общественном транспорте.

Пассажирка Диана Ковтун рассказала о своём путешествии на поезде, во время которого она вместе с ребёнком оказалась на верхней полке, поскольку никто из попутчиков не предложил ей поменяться местами.

Все подробности этой истории читайте в публикации ТСН.

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Реакция социальных сетей

В украинском сегменте Threads разгорелись жаркие дискуссии по поводу этики пассажиров «Укрзализныци» после публикации Дианы.

Пользователи соцсети мгновенно разделились на два лагеря: одни возмущались равнодушием других пассажиров, другие выступили в защиту личного пространства.

«Я в шоке от людей. Уверяю, вам даже не пришлось бы меня просить — я бы сама настояла на том, чтобы вы с ребенком заняли мое место внизу», — пишет одна из пользовательниц.

Другие же обратили внимание на замкнутый круг критики, в который загоняют матерей:

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«Не попросила уступить: „самая виновата, чего молчишь?“…. Попросила уступить место маленько ребенку: "сама родила - сама думай. Вам и вашему ребенку никто ничего не должен».

Однако значительная часть аудитории заняла жесткую позицию в защиту пассажиров, которые заранее покупали билеты на нижние места. Автора поста обвинили в неумении планировать поездку и в манипуляциях.

«Вы что, с яблони слезли? Непарные места внизу. Я уверена, что если бы вы нормально попросили (подчеркиваю, что это ваша оплошность и несообразительность), вам никто бы не отказал. А выставлять здесь, что я „обиженная мать“ — так себе. Мое законное право — я могу вам отказать», — эмоционально высказалась другая пассажирка.

Что рассказала автор публикации

После инцидента Диана Ковтун в комментарии для издания «Фокус» рассказала, что вообще не обращалась к другим пассажирам с просьбой об обмене.

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По её словам, публикация в Threads была обычным рассказом о личном опыте. Она просто хотела напомнить пассажирам о нюансах расположения верхних и нижних полок в поездах, о которых некоторые даже не догадываются.

«На самом деле я ни у кого не просила и не требовала уступить мне место, о чём также неоднократно упоминала в комментариях под своим постом. Несмотря на это, реакция некоторых пользователей под постом оказалась очень жестокой и оскорбительной. В комментариях начали звучать упреки в адрес моего образования, критика о том, что я якобы „плохая мать“, поскольку оказалась с ребенком на второй полке, и даже оскорбления в адрес моего мужа. Мне обидно, что обычная бытовая тема вызвала столько необоснованного негатива», — отметила женщина.

После заявлений женщины в СМИ дискуссия продолжилась

Скандал вокруг поездки женщины с грудным ребёнком на верхней полке поезда набирает обороты в украинском Threads. Пользователи продолжили дискуссию о том, где заканчивается обычная человеческая эмпатия и начинается уважение к чужим границам и купленным билетам.

Многие авторы считают, что планирование поездки — это личная ответственность каждого пассажира, и рассчитывать на чужую доброту — как минимум, легкомысленно.

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«Когда покупаешь билеты, ты тоже учитываешь, что едешь с маленьким ребенком. И ты купила билет на верхний ярус. Очень глупо надеяться, что кто-то, возможно, уступит место. Ведь внизу может оказаться кто угодно (например, человек, который физически не может ехать наверху)», — возмущаются в комментариях.

Пассажиры отмечают, что зачастую сами неделями «занимают» удобные места и не понимают, почему должны ими делиться.

«Я жду, ищу подходящие билеты, откладываю поездку. А потом, когда их покупаю, всё-таки должна ехать на верхнем этаже??? Ну это просто странно», — делится своим мнением другая пользовательница.

С другой стороны, защитники молодой мамы отмечают, что ситуации бывают разные, а билеты на нижние полки в дефиците. По их мнению, в таких случаях на первый план должна выходить обычная человечность.

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Несмотря на это, большинство комментаторов сходятся во мнении, что никто не обязан жертвовать собственным комфортом из-за чужих ошибок в планировании.

Напомним, ранее неожиданное требование Польши передать технологии вместо самолетов вызвало волну возмущения среди украинцев в социальных сетях.

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