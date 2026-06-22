Платежки за газ вырастут даже если тариф не изменят: эксперты объяснили ситуацию

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Тариф на газ для населения в Украине остается замороженным на уровне 7,96 грн за кубометр уже шестой год подряд. В то же время, в газовом секторе накапливаются дисбалансы, которые, по оценкам экспертов, рано или поздно придется решать.

Об этом пишет «Телеграф».

Несмотря на стабильную цену для потребителей, часть ресурса фактически закупается по значительно более высокой стоимости, что создает финансовый разрыв в системе снабжения.

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Газ для населения дешевле, чем закупка

Государственный «Нафтогаз» продает газ населению по фиксированному тарифу, однако внутренней добычи недостаточно для полного покрытия потребностей. Поэтому компания вынуждена импортировать часть ресурса. Эксглава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон объяснил ситуацию.

«Газа собственной добычи, чтобы удовлетворить все потребности населения и ТКЭ не хватает. Часть газа нужно импортировать, а стоимость импорта 30 грн за м3», — отметил он.

По его словам, разница между рыночной ценой и тарифом для населения фактически означает ущерб компании, которую нужно компенсировать. Поэтому постепенно цены потребуется приводить к обоснованному уровню.

Кто покрывает разницу в цене

Одним из вариантов компенсации ущерба остается государственный бюджет, однако его возможности ограничены из-за военных расходов.

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«А как этот ущерб покрывать? Если из бюджета, есть ли там средства на это? Сейчас там уже дыра 400 млрд грн для нужд обороны», — отмечает Макогон.

В то же время эксперт подчеркивает, что повышение тарифов не должно затронуть социально незащищенные граждане — для них должны действовать адресные субсидии.

«Незащищенные группы населения не должны страдать — все, кому нужно, должны получать адресные субсидии», — заверил он.

Мораторий сдерживает повышение тарифов

Во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду. Он сохраняется до завершения боевых действий и еще через шесть месяцев после этого.

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Поэтому эксперты не ожидают быстрого роста цен. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что сценарий быстрого повышения тарифов в Украине не будет реализован. Нет никаких оснований считать сейчас, добавляет он, что это возможно.

Он также добавляет, что Украина неоднократно согласовывала с международными партнерами, что либерализация рынка возможна только после войны.

«Я не видел, чтобы кто-нибудь из чиновников даже проекты разрабатывал либерализацию цен или поднятие цен на природный газ для бытовых потребителей», — говорит Рябцев.

Будущая «дорожная карта» и изменение системы поддержки

После войны ожидается разработка новой модели рынка, которая может изменить подход к поддержке населения.

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Вероятно, вместо действующей системы спецобязанностей (ПСО) введут адресные денежные выплаты гражданам, нуждающимся в помощи.

«Это можно было бы сделать и сейчас, но опять же этот вопрос его решения отсрочен»

Почему платежки могут вырасти даже без повышения цены газа

Даже если тариф на газ останется неизменным, общие суммы в квитанциях могут увеличиваться по другим составляющим.

«Стоимость услуги централизованного теплообеспечения — это не прерогатива центральных органов исполнительной власти, это полномочия органов местного самоуправления», — пояснил Рябцев.

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Речь идет о возможном росте тарифов на содержание домов, вывозе мусора и теплоснабжения, устанавливаемых на местном уровне. Вполне возможно, что в следующем отопительном сезоне такие составляющие возрастут.

Будет ли повышение тарифов: разные оценки

Не все эксперты считают, что повышение неизбежно.

«Фактически существующий тариф для населения убыточен, поэтому думаю, что под влиянием Международного валютного фонда, Европейского Союза уже возникла ситуация, назрела такая ситуация, чтобы действительно постепенно повышать тариф для населения», — говорит нергетический эксперт Владимир Омельченко.

В то же время, он признает, что вопрос тарифов в Украине часто рассматривается не только как экономическое, но и как политическое решение.

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Ранее в Украине поставщики газа обновили июньские тарифы, однако для большинства бытовых потребителей цена фактически не изменилась. Основной тариф «Нефтегаза» остается на уровне 7,96 грн за кубометр, и им пользуется большинство украинцев. Это стало возможным благодаря фиксированным годовым предложениям и действующему мораторию на повышение цен. На рынке также существуют другие тарифные планы, где цена может достигать почти 10 грн. за кубометр, но они охватывают значительно меньшую часть потребителей.

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