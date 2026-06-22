В Крыму ночью раздалась серия взрывов: в Феодосии пропал свет, в Армянске вспыхнул пожар

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 22 июня во временно оккупированном Крыму снова было неспокойно. По сообщениям местных Telegram-каналов и очевидцев, взрывы и стрельба прогремели сразу в нескольких районах полуострова.

В частности, мощные взрывы слышали в Феодосии. После одного из них, по словам местных жителей, в части города исчезло электроснабжение.

Также взрывы раздавались в Армянске. Российские военные, по сообщениям очевидцев, пытались сбивать беспилотников. После этого в районе железнодорожного вокзала вспыхнул пожар.

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Кроме того, о двух громких взрывах сообщают жители Симферопольского района.

Официальные оккупационные власти Крыма пока не комментировали последствия ночной атаки. В последние недели на полуострове все чаще фиксируют удары по военной и логистической инфраструктуре РФ.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму были введены графики отключения света.

Также мы писали, что комбинированная атака на нефтебазы, энергосистему и паромы в Керченском проливе спровоцировала панику среди кафиров, заставив семьи российских военных срочно сбежать с полуострова.

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