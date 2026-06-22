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- Украина
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В Крыму ночью раздалась серия взрывов: в Феодосии пропал свет, в Армянске вспыхнул пожар
Во временно оккупированном Крыму в ночь на 22 июня прозвучала серия взрывов в нескольких городах. Сообщают о стрельбе в Феодосии, пожаре у железнодорожного вокзала в Армянске и перебоях с электроснабжением.
В ночь на 22 июня во временно оккупированном Крыму снова было неспокойно. По сообщениям местных Telegram-каналов и очевидцев, взрывы и стрельба прогремели сразу в нескольких районах полуострова.
В частности, мощные взрывы слышали в Феодосии. После одного из них, по словам местных жителей, в части города исчезло электроснабжение.
Также взрывы раздавались в Армянске. Российские военные, по сообщениям очевидцев, пытались сбивать беспилотников. После этого в районе железнодорожного вокзала вспыхнул пожар.
Кроме того, о двух громких взрывах сообщают жители Симферопольского района.
Официальные оккупационные власти Крыма пока не комментировали последствия ночной атаки. В последние недели на полуострове все чаще фиксируют удары по военной и логистической инфраструктуре РФ.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму были введены графики отключения света.
Также мы писали, что комбинированная атака на нефтебазы, энергосистему и паромы в Керченском проливе спровоцировала панику среди кафиров, заставив семьи российских военных срочно сбежать с полуострова.