Российский дрон ударил в многоэтажку в Харькове: поврежден дом на уровне 22 этажа

Дрон / © ТСН.ua

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В Харькове российский ударный дрон атаковал жилую многоэтажку в Шевченковском районе города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов .

По предварительной информации, попадание зафиксировали в фасадную часть дома на уровне 22 этажа. В результате удара загорелся фасадный материал.

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Пожар, возникший после атаки, самостоятельно погас еще до прибытия спасателей. Также взрывной волной повреждено по меньшей мере десять окон в доме.

По состоянию на данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы, идет уточнение последствий российской атаки.

В ночь на 15 июня противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов. Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.

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