"Агрессор выбирает потенциальную жертву": Федоренко о возможном ударе России по НАТО

Федоренко заявил о возможном ударе России по НАТО

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Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко написал, что страны Северной Европы и Балтии готовятся к вероятной агрессии со стороны России. По его словам, российское нападение на страну НАТО может произойти в течение года.

Об этом военный сообщил на своей странице в Facebook.

Страны Балтии и Северной Европы готовятся к войне

По словам командира бригады «Ахиллес», Северная Европа готовится к бою. Когда весной в Кремле снова начали ядерный шантаж и другие сигналы в адрес стран Европы, там начали серьезную подготовку.

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«Разведки нескольких государств восприняли эти „боевые танцы с бубнами“ довольно серьезно. Общий вывод таков: в течение года Россия может решиться на „балтийский рывок“ и выбирает потенциальную жертву», — пишет Юрий.

По мнению Федоренко, Путин может попытаться напасть на одну из стран Балтии, чтобы компенсировать неудачи в Украине. Если такая операция в теории будет успешной, Путин сможет объявить о «победе над НАТО».

Скандинавские и балтийские страны серьезно усиливают свою оборону. Кроме масштабных международных тренировок, там каждый день идет тихая, но очень важная работа.

Литва выделяет на армию рекордные деньги и полностью ее перестраивает. Кроме того, во время учений литовцы делают особый акцент на овладении новейшими беспилотными технологиями.

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Эстония тоже увеличивает расходы на оборону, строит укрытия и создает отряды, похожие на украинскую ТРО. Латвия делает практически то же самое, готовит страну к новым угрозам.

Швеция превращает свой остров Готланд в крепость. Когда-то давно, в начале XIX века Россия уже оккупировала его на месяц. Сегодня шведы готовы ко всему.

Дания меняет правила призыва, чтобы привлечь больше людей и постоянно тренирует резервистов. Норвегия просчитывает сценарии на случай, если Россия попытается захватить часть ее территории.

У Финляндии больше всего резервистов во всем ЕС и сейчас страна укрепляет границы от российских диверсантов. Более того, в начале 2026 года финны официально подняли возрастную границу для пребывания в резерве до 65 лет.

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«Никто не знает, как поведет себя та или иная европейская нация в случае прямого нападения России, но четкое осознание угрозы и преждевременная подготовка к бою существенно повышают шансы на успех. Кроме того, у наших партнеров есть не просто козырь, а настоящий джокер — украинская экспертиза», — пишет Федоренко.

Юрий Федоренко добавил, что Украина готова делиться со странами НАТО всеми знаниями, а если на одну из этих стран нападет РФ, мы станем не просто партнерами, а собратьями.

«В таких условиях агрессор не просто разобьет свои гнилые зубы на всех фронтах, но и получит удар, от которого не оправится очень долго, а, возможно, никогда. Террористический режим на болотах ищет смерти и рано или поздно найдет ее».

Как страны Балтии и Северной Европы готовятся к войне

Напомним, Эстония будет жестко реагировать на любые попытки незаконного пересечения границы российскими военными и открывать огонь на поражение по «зеленым человечкам» Путина. Как сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, после инцидентов за ними уже наблюдают и готовы открыть огонь на поражение в случае чего.

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Литва ведет засекреченные переговоры с Вашингтоном о потенциальном размещении американского ядерного арсенала на своей территории. Такой шаг рассматривается как стратегический ответ на напряжение на восточном фланге НАТО и для сдерживания России, хотя конституция Литвы строго запрещает размещение оружия массового уничтожения.

Латвия официально завершила масштабный проект по возведению физических инженерных заграждений вдоль границы с Россией. По словам министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, строительство ограждений, а также обустройство дорог для патрулирования, технических платформ и контрольных пунктов является лишь первым этапом комплексной безопасности. Сейчас государство уже переходит в следующую фазу работ — внедрение современных систем видеонаблюдения и технического мониторинга.

Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии неожиданно объявило о полном закрытии воздушного пространства для самолетов и беспилотников в юго-восточном регионе Кааккойс-Суоми, что военные называют мерой предосторожности из-за войны РФ против Украины после масштабной атаки украинских дронов на соседнюю Ленинградскую область.

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