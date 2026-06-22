- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 790
- Время на прочтение
- 1 мин
Дрон попал в жилой дом областного центра: произошел пожар, есть жертвы
Утром российские войска атаковали Запорожье.
Утром 22 июня российский БпЛА ударил по жилому сектору Запорожья. Загорелся частный дом. Есть жертвы.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Враг в очередной раз атаковал БпЛА Запорожья. Попал по нежилому зданию. Произошел пожар. Атаковал и жилой дом», — подчеркнул чиновник.
Из-за удара беспилотника по частному сектору, занялся один из домов.
По предварительной информации, ранены три человека. Среди травмированных есть 11-летний мальчик. Он находится под наблюдением медиков. Одна женщина погибла.
Атака на Запорожье - фото
Напомним, поздно вечером накануне оккупанты также попали в жилой дом в Запорожье. Под прицелом находился жилой квартал в одном из районов города. В результате атаки пострадали местные жители.