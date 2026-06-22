Дрон попал в жилой дом областного центра: произошел пожар, есть жертвы

Атака в Запорожье.

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Утром 22 июня российский БпЛА ударил по жилому сектору Запорожья. Загорелся частный дом. Есть жертвы.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Враг в очередной раз атаковал БпЛА Запорожья. Попал по нежилому зданию. Произошел пожар. Атаковал и жилой дом», — подчеркнул чиновник.

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Из-за удара беспилотника по частному сектору, занялся один из домов.

По предварительной информации, ранены три человека. Среди травмированных есть 11-летний мальчик. Он находится под наблюдением медиков. Одна женщина погибла.

Атака на Запорожье - фото

Российские войска атаковали Запорожье БпЛА

Российские войска атаковали Запорожье БпЛА

Российские войска атаковали Запорожье БпЛА

Российские войска атаковали Запорожье БпЛА

Напомним, поздно вечером накануне оккупанты также попали в жилой дом в Запорожье. Под прицелом находился жилой квартал в одном из районов города. В результате атаки пострадали местные жители.

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