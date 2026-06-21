Удар по Запорожью: оккупанты попали в жилой дом, есть раненые

Пожар в Запорожье / © ГУ Национальной полиции в Запорожской области

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Войска РФ нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. оккупанты попали по жилому кварталу в одном из районов города.

Об этом в своем Telegram -канале сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В результате вражеского прилета разрушений потерпел частный сектор.

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«Враг нанес удар по частному домовладению в одном из районов Запорожья. Произошел пожар», — написал руководитель ОВА.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали местные жители. Сообщается о двух раненых людях.

На месте попадания работают все профильные экстренные службы города. Спасатели ликвидируют возгорание, а медики оказывают помощь пострадавшим. Информация о масштабах разрушений и состоянии раненых уточняется.

Напомним, в Запорожье прозвучала серия взрывов. Предварительно, россияне нанесли девять ударов КАБам по областному центру. В результате вражеской атаки травмированы десять человек. Также известно о гибели пяти человек.

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