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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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43
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Удар по Запоріжжю: окупанти поцілили у житловий будинок, є поранені

Російські окупаційні війська атакували приватне домоволодіння в одному з районів Запоріжжя, внаслідок чого спалахнула пожежа, а двоє цивільних громадян дістали поранень.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Пожежа у Запоріжжі

Пожежа у Запоріжжі / © ГУ Національної поліції у Запорізькій області

Війська РФ завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Окупанти поцілили по житловому кварталу в одному з районів міста.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Внаслідок ворожого прильоту руйнувань зазнав приватний сектор.

«Ворог завдав удару по приватному домоволодінню в одному з районів Запоріжжя. Сталася пожежа», — написав керівник ОВА.

За попередніми даними, в результаті атаки постраждали місцеві мешканці. Повідомляється про двох поранених людей.

На місці влучання наразі працюють усі профільні екстрені служби міста. Рятувальники ліквідовують займання, а медики надають допомогу постраждалим. Інформація щодо масштабів руйнувань та стану поранених уточнюється.

Нагадаємо, у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Попередньо, росіяни завдали дев’ять ударів КАБами по обласному центру. Внаслідк ворожої атаки травмовано десять людей. Також відомо про загибель п’ятьох людей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
43
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