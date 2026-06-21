- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 43
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар по Запоріжжю: окупанти поцілили у житловий будинок, є поранені
Російські окупаційні війська атакували приватне домоволодіння в одному з районів Запоріжжя, внаслідок чого спалахнула пожежа, а двоє цивільних громадян дістали поранень.
Війська РФ завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Окупанти поцілили по житловому кварталу в одному з районів міста.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Внаслідок ворожого прильоту руйнувань зазнав приватний сектор.
«Ворог завдав удару по приватному домоволодінню в одному з районів Запоріжжя. Сталася пожежа», — написав керівник ОВА.
За попередніми даними, в результаті атаки постраждали місцеві мешканці. Повідомляється про двох поранених людей.
На місці влучання наразі працюють усі профільні екстрені служби міста. Рятувальники ліквідовують займання, а медики надають допомогу постраждалим. Інформація щодо масштабів руйнувань та стану поранених уточнюється.
Нагадаємо, у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Попередньо, росіяни завдали дев’ять ударів КАБами по обласному центру. Внаслідк ворожої атаки травмовано десять людей. Також відомо про загибель п’ятьох людей.