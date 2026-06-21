Удар по Запоріжжю: окупанти поцілили у житловий будинок, є поранені

Пожежа у Запоріжжі / © ГУ Національної поліції у Запорізькій області

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Війська РФ завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Окупанти поцілили по житловому кварталу в одному з районів міста.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Внаслідок ворожого прильоту руйнувань зазнав приватний сектор.

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«Ворог завдав удару по приватному домоволодінню в одному з районів Запоріжжя. Сталася пожежа», — написав керівник ОВА.

За попередніми даними, в результаті атаки постраждали місцеві мешканці. Повідомляється про двох поранених людей.

На місці влучання наразі працюють усі профільні екстрені служби міста. Рятувальники ліквідовують займання, а медики надають допомогу постраждалим. Інформація щодо масштабів руйнувань та стану поранених уточнюється.

Нагадаємо, у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Попередньо, росіяни завдали дев’ять ударів КАБами по обласному центру. Внаслідк ворожої атаки травмовано десять людей. Також відомо про загибель п’ятьох людей.

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