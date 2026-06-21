Курйоз на ЧС-2026: футболіст збірної Парагваю під час матчу "поцупив" годинник у арбітра

Матіас Галарса / © Associated Press

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Матч другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 між збірними Туреччини та Парагваю запам'ятався курйозним епізодом за участю півзахисника парагвайської команди Матіаса Галарси.

Поєдинок обслуговував головний арбітр із Сальвадору Іван Бартон. Наприкінці першого тайму, коли на полі виникла сутичка між гравцями, турецький захисник Меріх Демірал під час штовханини випадково зачепив рефері, через що з руки Бартона злетів смарт-годинник.

Поки інші футболісти продовжували сперечатися та з'ясовувати стосунки, Галарса помітив годинник, підняв його з газону і одягнув собі на руку.

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Замість того, щоб одразу повернути годинник судді, він кілька хвилин ходив з ним, а лише потім віддав власнику.

Зазначимо, що Парагвай здолав Туреччину з рахунком 1:0. Єдиний гол у цій зустрічі на 2-й хвилині забив саме Галарса, якого визнали найкращим гравцем матчу за версією ФІФА.

В іншому матчі 2-го туру цього квартету США впевнено обіграли Австралію — 2:0.

Після двох турів США (6 очок) лідирують у групі D і достроково забезпечили собі вихід до плейоф з першого місця. Австралія і Парагвай мають по 3 бали. Туреччина (0) посідає останню сходинку та втратила шанси пробитися до 1/16 фіналу.

У заключному третьому турі парагваці зіграють з австралійцями, а турки позмагаються з американцями. Обидва поєдинки відбудуться 26 червня, о 05:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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