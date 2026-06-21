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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1323
Час на прочитання
2 хв

Воротар збірної Кюрасао встановив рекорд чемпіонатів світу та став зіркою соцмереж

Елой Ром установив рекорд Мундіалів за кількістю сейвів у основний час матчу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Елой Ром

Елой Ром / © Associated Press

Воротар збірної Кюрасао Елой Ром став рекордсменом чемпіонатів світу з футболу за кількістю сейвів в основний час матчу.

У поєдинку другого туру групового етапу ЧС-2026 проти Еквадору 37-річний голкіпер здійснив 15 сейвів та допоміг своїй команді зберегти нічийний результат (0:0).

Цей показник став найкращим серед усіх воротарів на чемпіонатах світу в межах основного часу без овертайму (статистика ведеться від 1966 року).

Однак виступ Рома не є найкращим в історії чемпіонатів світу, якщо враховувати й овертайми. 2014 року воротар збірної США Тім Говард здійснив 16 сейвів у матчі 1/8 фіналу проти Бельгії, пропустивши два голи лише в додатковий час (1:2).

В основний час поєдинку проти бельгійців Говард тоді врятував американців 14 разів.

Після гри Ром став зіркою соцмереж. Кількість підписників гравця в Instagram зросла з 96 тисяч до 759 тисяч.

Зазначимо, що збірна Кюрасао вперше грає на Мундіалі й здобула історичне очко. Це найменша країна, яка коли-небудь брала участь у ЧС з футболу.

  • У стартовому турі збірна Кюрасао зазнала розгромної поразки від Німеччини (1:7), а команда Еквадору програла Кот-д'Івуару (0:1).

  • В іншому матчі 2-го туру цього квартету Німеччина вирвала вольову перемогу над Кот-д'Івуаром (2:1).

  • Після другого туру Німеччина (6 очок) гарантувала собі перше місце у групі E та вихід до плейоф. Кот-д'Івуар (3 бали) перебуває на другій позиції. Еквадор та Кюрасао мають по 1 заліковому балу.

  • У заключному третьому турі Німеччина зіграє з Еквадором, а Кот-д'Івуар позмагається з Кюрасао. Обидва поєдинки відбудуться 25 червня, о 23:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1323
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