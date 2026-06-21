Найближча союзниця Трампа в Європі пішла проти нього: чому Мелоні різко змінила тон

Джорджа Мелоні та Дональд Трамп / © Getty Images

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яку довгий час називали найвідданішою європейською союзницею Дональда Трампа, різко змінила тон у відносинах із президентом США.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Мелоні раніше уникала публічної критики Трампа, навіть попри його суперечливі заяви та дії. Однак після останнього конфлікту вона звинуватила його у викривленні подій і потуранні ворогам США та Заходу.

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Причиною загострення стала заява Трампа про те, що Мелоні нібито “благала” його сфотографуватися з нею на нещодавньому саміті G7 у Франції. Прем’єрка Італії відповіла відеозверненням у соцмережах, у якому назвала версію Трампа “повністю вигаданою”.

Політолог Римського університету Луїсс Джованні Орсіна вважає, що такі слова були для Мелоні неприйнятними, оскільки вона позиціонує себе як політик, який захищає честь та інтереси Італії.

“Це напад мало особистий характер і натякало на відсутність гідності. Але вона не вважає це дрібною особистою проблемою”, — пояснив Орсіна.

За його словами, для політика-націоналіста питання честі має політичне значення.

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Після цього Трамп у Truth Social повторив свої твердження, заявивши, що Мелоні нібито “знову і знову” просила про спільне фото. Також він розкритикував Рим за відмову дозволити американським військовим використовувати італійські авіабази для ударів по Ірану.

Трамп заявив, що популярність Мелоні в Італії “залишає бажати кращого”, і припустив, що після американської операції проти Ірану вона нібито хоче знову зблизитися з ним, щоб покращити свої рейтинги.

Мелоні відповіла, що дружба з Трампом її популярності “точно не допомогла”, і порадила йому зосередитися на власних рейтингах.

Конфлікт став різким поворотом у відносинах двох політиків, які раніше демонстрували ідеологічну близькість. Мелоні була єдиною європейською лідеркою, яка була присутня на інавгурації Трампа на другий термін. Сам Трамп раніше називав її “фантастичною жінкою” та “одним зі справжніх світових лідерів”.

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Однак тісні зв’язки з рухом MAGA почали створювати для Мелоні політичні ризики. За словами колишнього посла Італії в НАТО Стефано Стефаніні, Трамп став електоральною загрозою навіть для європейських правих.

“Бути в таборі противників Трампа зараз може принести їй певні електоральні вигоди”, — вважає Стефаніні.

Додатковий тиск на відносини створили американські мита на товари з ЄС, які вдарили по італійському експорту, а також американо-ізраїльська атака на Іран. В Італії її наслідки відчули через зростання цін на енергоносії.

Рим відмовився дозволити американським літакам, задіяним в операції проти Ірану, дозаправлятися на авіабазах у Сицилії. Це стало спробою дистанціюватися від кампанії, яка була непопулярною серед італійців.

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Після того як Трамп розкритикував Папу Льва, який виступав проти війни з Іраном, Мелоні назвала такі нападки “неприйнятними”. Згодом Трамп розкритикував уже її саму, заявивши, що йому “бракує мужності” через позицію щодо американських військових баз.

Попри це Мелоні певний час намагалася зберігати дипломатичну стриманість і сподівалася налагодити відносини на саміті G7. Однак після нового особистого випаду з боку Трампа в Італії політики різних таборів стали на її бік.

Сенатор Лучіо Малан із партії Мелоні “Брати Італії” заявив, що напад Трампа був неспровокованим, і прем’єрка мала відреагувати.

“Я думаю, що більшість італійців схвалюють захист національної гідності”, — сказав він.

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Водночас експерти попереджають, що Мелоні тепер доведеться обережно перебудовувати свою зовнішню політику. Її уряд довго робив ставку на тісні зв’язки з Білим домом, щоб посилити вплив Італії в Брюсселі.

За словами Стефаніні, міжнародна політика Мелоні опинилася у складному становищі.

“Тепер їй потрібно переосмислити її. Але їй треба бути обережною, щоб не виглядати непослідовною. Люди також пам’ятають її близькість до Трампа”, — зазначив він.

Конфлікт між Трампом та Мелоні: що відомо

Нагадаємо, конфлікт між Дональдом Трампом і Джорджею Мелоні загострився після саміту G7 у Франції. Президент США заявив італійським журналістам, що прем’єрка Італії нібито сама наполягала на спільному фото з ним.

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За словами Трампа, Мелоні “дуже хотіла” сфотографуватися разом, а він погодився лише тому, що йому “стало її шкода”. Ці слова викликали різку реакцію в Італії, оскільки прозвучали як особисте приниження для прем’єрки.

Пізніше Трамп продовжив критику вже у своїй соцмережі Truth Social. Він повторив, що Мелоні нібито неодноразово просила про спільну фотографію, а також звинуватив її у проблемах із рейтингами всередині Італії.

Окремо президент США розкритикував Рим за позицію щодо Ірану. Він заявив, що Італія відмовила США у підтримці під час кампанії, спрямованої проти іранської ядерної програми. За версією Трампа, після американської військової операції проти Ірану Мелоні нібито знову хоче зблизитися з Вашингтоном, щоб покращити власні політичні позиції.

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