Благала про фото: Трамп публічно принизив Мелоні та нарвався на жорстку відповідь прем’єрки

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пішов на ескалацію суперечки з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Він заявив, що Мелоні «благала» його про спільну фотографію під час саміту G7 у Франції.

Про це пише Sky News.

«Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода», — розповів Трамп в інтерв’ю італійським журналістам.

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Згодом очільник Білого дому продовжив атаку на італійську колегу вже на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social. Він наголосив, що Мелоні зверталася до нього з цим проханням «знову і знову».

«Вона погано справляється з власним рівнем популярності в Італії, можливо, тому, що вона відмовила США, країні, яка справді любить та захищає Італію, коли йшлося про те, щоб заборонити Ірану отримати або розробити ядерну зброю. Тепер, після того, як Сполучені Штати завдали військової поразки Ірану, вона хоче знову дружити, щоб підняти собі рейтинг», — написав Дональд Трамп.

В чому суть конфлікту

Як з’ясувалося, причиною гніву Трампа стали не лише фотографії, а й стратегічні розбіжності у військовій сфері. Президент США розповів, що Рим заблокував американським військовим використання італійських злітно-посадкових смуг під час операцій проти Тегерана, що створило для Пентагону «великі логістичні незручності».

При цьому Трамп не упустив нагоди дорікнути союзникам фінансовою допомогою, заявивши, що США щорічно виділяють «сотні мільярдів доларів на захист Італії та інших партнерів по НАТО».

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«Моя популярність вас не обходить»: Мелоні публічно відповіла на образи Трампа

Джорджа Мелоні не забарилася з відповіддю і категорично спростувала всі слова американського президента про те, що вона нібито перед ним принижувалася. Глава італійського уряду звинуватила Трампа у брехні та упередженому ставленні.

Італійська лідерка окремо підкреслила, що Трамп чомусь демонструє набагато більше поваги до відвертих ворогів цивілізованого Заходу, аніж до своїх перевірених часом історичних союзників.

«Заяви Дональда Трампа повністю вигадані. Я, чесно кажучи, вражена. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів поводиться так зі своїми союзниками», — сказала Мелоні.

Дональд Трамп — останні новини

Нагадаємо, Трамп потрапив у незручну ситуацію під час церемонії вручення Медалі Пошани в Білому домі. Вручаючи нагороду ветерану війни в Афганістані майору Ніколасу Докері, Трамп близько 40 секунд не міг упоратися з застібкою блакитної стрічки. Зрештою він просто зав’язав її вузлом на шиї військового. Інцидент викликав нервовий сміх у присутніх.

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До слова, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс спростував сумніви щодо фізичного стану Дональда Трампа, заявивши, що глава Білого дому має більше витривалості, ніж молодші колеги з Кабінету. За словами Венса, президент демонструє колосальну працездатність і жодного разу не давав приводу засумніватися у своїй здатності виконувати обов’язки, попри постійні обговорення цього питання в пресі.

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