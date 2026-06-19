Зав’язав вузлом на шиї: Трамп осоромився під час нагородження легендарного ветерана

Церемонія вручення Медалі Пошани / © скриншот

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Президент США Дональд Трамп потрапив у незручну ситуацію під час урочистої церемонії в Білому домі. Американський лідер близько 40 секунд не міг упоратися із застібкою Медалі Пошани, яку вручав ветерану війни в Афганістані, майору Ніколасу Докері.

Про це повідомляє видання The Independent.

На опублікованому відео видно, як американський лідер майже сорок секунд марно намагався впоратися із кріпленням блакитної стрічки. Зрештою він не знайшов іншого виходу, окрім як просто зав’язати її вузлом на шиї ветерана, майора Ніколаса Докері.

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Президент Дональд Трамп надягає на шию військового Медаль Пошани / © скриншот

Хоча на записі видно, що глава держави щось активно говорив військовому, збагнути зміст розмови неможливо через відсутній звук. Коли процес нагородження нарешті завершився, присутні в залі не змогли стримати нервового сміху.

Президент Дональд Трамп надягає на шию військового Медаль Пошани / © скриншот

Уродженець Індіани Ніколас Докері служить у спецпідрозділі, має чималий бойовий досвід і безліч відзнак. 2012 року під час ротації в афганській провінції Капіса він забезпечував безпеку переговорів між місцевим керівництвом та представниками США.

Коли бойовики Талібану влаштували засідку неподалік місця проведення зустрічі, Докері кинувся під обстріл заради порятунку свого підрозділу. Тоді він закрив собою побратима від вибуху гранати, витягнув із лінії вогню двох зниклих бійців, а також повернув до життя солдата, який уже не дихав, вчасно зробивши йому штучне дихання та масаж серця.

Варто зауважити, що Медаль Пошани — це найвища військова нагорода, яку можна присудити. Згідно з Товариством Медалі Пошани Конгресу, вона вручається солдату, який «виразно відзначився хоробрістю та безстрашністю, ризикуючи своїм життям понад обов’язок».

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Щоб отримати цю нагороду, необхідно надати щонайменше два свідчення очевидців, які підтверджують надзвичайну хоробрість нагородженого.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс спростував сумніви щодо фізичного стану Дональда Трампа, заявивши, що глава Білого дому має більше витривалості, ніж молодші колеги з Кабінету. За словами Венса, президент демонструє колосальну працездатність і жодного разу не давав приводу засумніватися у своїй здатності виконувати обов’язки, попри постійні обговорення цього питання в пресі.

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