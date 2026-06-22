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Россияне атаковали Глухов дронами: попали в многоэтажку, тяжело ранен ребенок
Российские беспилотники днем и вечером атаковали жилые кварталы Глухова в Сумской области — под ударом оказались многоэтажка и частный сектор, тяжело пострадал ребенок.
В течение дня 21 июня российская армия совершила несколько атак дронами по жилому сектору города Глухов Сумской области.
Как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров , один из вражеских ударов пришелся на пятиэтажный жилой дом.
Кроме того, оккупанты атаковали частный сектор города. В результате попадания там вспыхнул пожар.
Самые тяжелые последствия после одного из ударов тяжелое ранение получил 14-летний ребенок. Пострадавший госпитализирован, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
По предварительной информации состояние ребенка удалось стабилизировать. Специалисты продолжают выяснять окончательные последствия российской атаки.
Атаки РФ по Украине — последние новости
Ночью 21 июня страна-агрессорка нанесла удары по Украине. В Полтаве удары пришлись по территории двух предприятий. Из-за атаки значительные повреждения получили автомобили и жилые дома. В результате удара России есть пострадавшие, среди которых — дети, и подтверждена гибель двух человек.
Также под прицелом врага была Ровенская область . Местные власти сообщили об отражении воздушной атаки. В Сарненском районе возникли обесточения. Энергетики уже работают над восстановлением услуги.