Россия атаковала одну из областей на западе Украины: что известно о последствиях

Дым после взрыва (иллюстративный) / © из соцсетей

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В ночь на 21 июня Россия нанесла удар по Ровенской области. Из-за атаки возникли проблемы с энергетикой в Сарненском районе.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

«Ночью Ровенщина подверглась воздушной атаке врага. В Сарненском районе есть обесточивание. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения», — отметил он.

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По его словам, к счастью, никто не пострадал.

Ночью Воздушные силы сообщали о двигавшихся в направлении области беспилотниках.

Добавим, что воздушная тревога в Сарненском районе Ровенской области была объявлена в 03.40 и продолжалась до 04.02. Также сирены доносились и в других районах региона.

Атака РФ по Полтаве — последние новости

Напомним, ночью 21 июня Россия атаковала Полтаву. Противник ударил по территории двух предприятий. Также значительные повреждения получили автомобили и рядом расположенные жилые дома. Кроме того, из-за атаки в районе произошло аварийное отключение света.

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В результате удара России по состоянию на утро возросло количество пострадавших, среди которых есть дети, и подтверждена гибель двух человек.

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