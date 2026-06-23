Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 24 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 24 июня?

Луна рассказывает

Энергия, которой сегодня будет даже чересчур много, не должна вырваться из-под контроля, потому что в таком случае она станет неуправляемой и принесет не столько пользу, сколько вред.

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Луна рекомендует

Желательно приступить к работе над проектом, который — по причине своей трудоемкости — долго значился в планах, теперь же пришло время для его осуществления. Также нынешние лунные сутки, которые имеют непосредственное отношение к семье частности и к роду в целом, важно хотя бы часть времени провести со своими родными и близкими.

Луна предостерегает

Не рекомендуется заниматься серьезными финансовыми проектами — что-то в их осуществлении может пойти не так и огорчить нас, поэтому нужно сосредоточиться на мелких — незначительных — операциях. Не стоит также заниматься делами, которые нас раздражают — вместо успеха они приведут к неудаче.

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