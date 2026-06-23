Чем грозит скандал между Украиной и Польшей: в Bloomberg рассказали подробности

Украина - Польша / © УНИАН

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Между Польшей и Украиной разгорается дипломатический скандал, рискующий похоронить миллиардные контракты на восстановление Украины. Масштабная двухдневная конференция в польском Гданьске, которая должна стать триумфом совместного бизнеса, теперь превратилась в площадку для спасения двусторонних связей.

Об этом пишет Bloomberg.

Градус напряжения вырос после того, как президент Польши Кароль Навроцкий в считанные дни до саммита решил лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши. Поводом стало решение Украины назвать одно из военных подразделений в честь националистических деятелей, которых обвиняет Варшава в убийстве около 100 тысяч поляков во время Второй мировой войны.

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В свою очередь, Владимир Зеленский вместе с чиновниками и тремя экспрезидентами Украины заявили, что возвращают все ранее полученные польские награды.

Премьер-министр Польши Дональд Туск попытался призвать коллег к здравому смыслу, прямо указав на геополитические последствия эмоциональных решений.

«Этот спор между президентами является потенциальной стратегической ошибкой, которая может иметь обратный эффект с точки зрения бизнеса, репутации и геополитики», — подчеркнул Туск.

Сам Зеленский, чье участие в гданьской конференции остается под вопросом, публично дипломатично очертил рамки соседства.

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«Поляки и украинцы не могут быть ничем иным, как партнерами или друзьями», — заявил украинский президент.

Миллиарды долларов под угрозой

Мировой банк оценивает полную стоимость реконструкции Украины в потрясающие 524 миллиарда долларов. Польша планировала стать ключевым хабом и основным исполнителем строительных, энергетических и инфраструктурных проектов.

Организаторы встречи в Гданьске планировали формализовать и подписать несколько десятков реальных контрактов, однако сейчас инвесторы бьют тревогу. Глава Кредобанка Якуб Карновский предупреждает, что святое место пусто не останется.

«Нынешний спор рискует стоить нам бизнес-возможностей. Если польские компании не смогут использовать их, это сделают конкуренты из других мест», — констатировал он.

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Эксперты отмечают, что скандал не возник на пустом месте. Экономический эгоизм и внутренние проблемы в Польше накапливались давно — от протестов польских фермеров и блокирования экспорта украинского зерна до антииммиграционных настроений из-за пребывания в стране более двух миллионов украинских беженцев.

Теперь, когда украинская армия демонстрирует уверенность на фронте, нанося удары беспилотниками вглубь России, а мирные переговоры под руководством США зашли в тупик, стабильность в тылу союза с Польшей нужна как никогда.

Польский бизнес-совет уже выступил с официальным призывом в Варшаву и Киев немедленно принять меры для ослабления напряженности. Однако аналитики настроены скептически. Заместитель председателя организации «Полиция» Дамьян Казмерчак подытожил нынешние реалии бизнеса во время войны.

«Растущая политическая осторожность с обеих сторон еще больше усложнит заключение соглашений», — резюмировал Казмерчак.

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Скандал между Польшей и Украиной — последние новости

Напомним, польская таможня уже два месяца блокирует грузы «Укрпочты», заставляя компанию перенаправлять транзитные потоки в обход Польши через Венгрию и Словакию. По словам руководителя «Укрпочты» Игоря Смилянского, это значительно усложнило логистику и увеличило расходы, хотя для клиентов изменения остались почти незаметными.

Также, на фоне напряженности в отношениях между Польшей и Украиной из-за исторических споров премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил слова Папы Иоанна Павла II о примирении. В своем сообщении он процитировал обращение понтифика во Львове 25 лет назад: «Пусть очищение исторической памяти приведет каждого к готовности ставить во главу угла то, что объединяет, а не то, что разделяет, чтобы вместе строить будущее, основанное на взаимном уважении, братском сообществе, братском сотрудничестве».

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