Россияне просачиваются в Константиновку / © Associated Press

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Российские оккупационные войска вошли в Константиновку Донецкой области. Город является важным элементом украинского оборонного «пояса крепостей» на Донбассе. Константиновка фактически оказалась в «серой зоне». Ни одна из сторон полностью не контролирует город.

Об этом сообщает The Telegraph.

Россияне инфильтрировались в Константиновку: что будет дальше

О просачивании россиян в город сообщают украинские военные. В Минобороны РФ заявляют об «интенсификации действий» на юго-западе города и попытках окружения украинских подразделений. Российские оккупанты продвигаются с юга, их заметили в северных окрестностях Константиновки.

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Враг применяет тактику, похожую на захват Покровска в 2025 году — обходит город с флангов, чтобы перерезать логистические пути. Если россиянам удастся прорваться на этом направлении, это откроет для врага путь на Краматорск и Славянск — последние крупные опорные пункты ВСУ на севере Донецкой области.

По данным разведки, российское командование пообещало Владимиру Путину захватить эти города до конца года. Ситуация в городе остается критической. Украинские военные говорят, что в городских условиях врага очень тяжело вытеснить.

Украина официально отрицает угрозу полного окружения города. Командир 19 корпуса ВСУ, бригадный генерал Александр Бакулин, заверил, что ситуация остается контролируемой, а у врага нет успехов. В то же время, он подтвердил присутствие около 130 российских военных в Константиновке.

Фото: DeepStateMap

Сейчас в Константиновке остаются около 2 тысяч гражданских. Город полностью отрезан от гуманитарной помощи и экстренных служб.

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Константиновка вместе со Славянском, Краматорском и Дружковкой образует линию обороны на севере Донецкой области. Эксперты Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что при нынешних темпах продвижения полный захват Донецкой области может занять у России еще не менее двух лет.

Эксперт по российской истории доктор Шейн О’Рурк из Университета Йорка считает, что судьба города пока не определена.

«Кажется, что город сейчас висит на волоске, но мы уже были в таком положении со многими другими городами. Россияне имеют привычку утверждать, что города пали задолго до этого».

Падение Константиновки даст Путину долгожданное чувство успехов на фронте, ведь захват всей Донецкой области остается главной целью РФ еще с 2022 года.

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Активизация боев в Константиновке происходит на фоне относительной стагнации на других участках фронта. В этом году ВСУ отбивают больше территорий, чем теряют.

Константиновка: последние новости

Напомним, ситуация на фронте в Донецкой области остается очень напряженной. Военный аналитик Центра военно-политических исследований Константин Машовец опубликовал пессимистический прогноз, согласно которому в июне-июле Силы обороны Украины могут быть вынуждены покинуть Константиновку.

Сложную ситуацию вокруг города подтверждают и в Институте изучения войны (ISW). Геолокационные кадры фиксируют попытки российских оккупантов закрепиться в окрестностях Константиновки, где продолжаются ожесточенные бои. Для российских войск захват Константиновки является стратегически важной задачей, поскольку город является «воротами» в другие населенные пункты «пояса крепостей» Донецкой области.

Потеря Константиновки может значительно ускорить продвижение россиян в Донецкой области и существенно усложнить положение украинских сил на других участках фронта.

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Оккупанты сосредоточили значительные силы на захвате Константиновки и превратили ее в главную цель сейчас. Штурмы проводят две большие тактические группы противника — «Бахмут» и «Дзержинск».

Тактическая группа Бахмут продвинулась от Ступочек через Новодмитровку, вошла в северо-восточную часть Константиновки и продвинулась вдоль трассы Покровск — Бахмут. В то же время группа «Дзержинск» наступает со стороны Ильиновки и уже совершила тактический прорыв в западной части города.

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