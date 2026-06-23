Как правильно стирать белые вещи / © pexels.com

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Белые вещи с течением времени неизбежно теряют свой безупречный вид. Даже дорогой стиральный порошок не всегда способен справиться с серым оттенком, желтыми пятнами пота или следами частых стирок. Однако опытные хозяйки давно знают простой секрет, помогающий вернуть ткани свежесть и сияющую белизну без дорогих средств. Речь идет о кислородном отбеливателе. Достаточно добавить только одну столовую ложку этого средства к стиральному порошку, чтобы значительно улучшить результат стирки.

Почему именно кислородный отбеливатель

В отличие от агрессивных хлорных средств, кислородный отбеливатель действует деликатно. Он не разрушает волокна ткани, не оставляет резкий запах и подходит для большинства светлых материалов.

При контакте с водой активный кислород проникает глубоко в волокна ткани, растворяет загрязнение и помогает выводить даже старые пятна. Именно благодаря этому исчезает неприятная желтизна, а ткань возвращает натуральную белизну.

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Особенно хорошо это средство работает с хлопком, льном, полотенцами, постельным бельем, футболками и рубашками.

Как правильно использовать

Способ применения очень прост:

в отсек для порошка добавить обычное количество стирального средства;

всыпать одну столовую ложку кислородного отбеливателя;

выбрать режим стирки в соответствии с типом ткани.

Для сильно пожелтевших вещей можно предварительно замочить в теплой воде с кислородным отбеливателем на 2 часа. После этого постирать обычным способом.

В большинстве случаев результат заметен уже после первой стирки.

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Что еще поможет сохранить белизну вещей

Для поддержания идеального вида белой одежды следует соблюдать несколько простых правил:

стирать белые вещи отдельно от цветных;

не перегружать стиральную машину;

использовать качественный порошок для светлых тканей;

не оставлять стиранную одежду надолго в барабане;

сушить вещи на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Также полезно периодически проводить профилактическую стирку с кислородным отбеливателем даже тогда, когда видимых пятен еще нет.

Какие вещи нельзя отбеливать

Несмотря на безопасность кислородных средств перед использованием следует внимательно проверить этикетку изделия. Некоторые деликатные ткани, натуральный шелк или шерсть могут нуждаться в особом уходе.

Если есть сомнения, лучше сначала протестировать средство на небольшом незаметном участке ткани.

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