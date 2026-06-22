Визит Зеленского в Гданьск на грани срыва: поедет ли президент на конференцию

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Интрига вокруг участия президента Владимира Зеленского в Конференции по восстановлению Украины URC-2026 в Гданьске сохраняется. Решение о визите главы государства в Польшу еще не принято.

Об этом журналистам сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Обсуждение возможного визита Зеленского на Конференцию по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference 2026, которая состоится 25-26 июня в Гданьске, еще продолжается.

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Отвечая 22 июня на вопросы журналистов о том, принято ли решение об участии главы государства в конференции, Литвин отметил: «Еще анализируют».

Напомним, 21 июня глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский примет решение об участии в Конференции по восстановлению Украины в Гданьске 22 июня после доклада о готовности мероприятия и возможных последствиях. Комментируя лишение Зеленского польским президентом Ордена Белого Орла, Сибига отметил, что много партнеров Украины уже осудили этот шаг.

Конфликт между Польшей и Украиной — последние новости

Зеленский заявил, что президент Польши Кароль Навроцкий пытается сорвать Конференцию URC-2026 из-за личного оскорбления в связи с отсутствием приглашения и борьбы за кресло премьера. По словам президента Украины, действия последние Навроцкого, включая заявления о якобы вреде для польских фермеров, являются частью предвыборной кампании и попыткой давить на польского премьера Дональда Туска. Зеленский подчеркнул, что предлагал совместно провести мероприятие для деэскалации, однако польский лидер избрал путь обострения конфликта ради внутриполитических дивидендов.

Отметим, что в канцелярии президента Польши объяснили, почему орден Белого Орла отобрали у Зеленского, но оставили Муссолини, Екатерине II и Герхарду Шредеру. Министр Агнешка Енджак заявила, что награды итальянского диктатора и российской императрицы не отзывают посмертно, а в отношении Шредера — он, по мнению ведомства, не оскорблял польскую нацию так открыто, как украинский президент. Решение относительно Зеленского аргументировали его «оскорблением» польского народа из-за памяти воинов УПА.

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