Візит Зеленського до Ґданська на межі зриву: чи поїде президент на конференцію

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Інтрига навколо участі президента Володимира Зеленського Зеленського у Конференції з відбудови України URC-2026 у Ґданську зберігається. Рішення щодо візиту глави держави до Польщі ще не ухвалене.

Про це журналістам повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Обговорення можливого візиту Зеленського на Конференцію з відбудови України Ukraine Recovery Conference 2026, яка має відбутися 25 — 26 червня у Ґданську, наразі ще триває.

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Відповідаючи 22 червня на запитання журналістів про те, чи вже ухвалено рішення щодо участі глави держави в конференції, Литвин зазначив: «Ще аналізують».

Нагадаємо, 21 червня очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Зеленський ухвалить рішення щодо участі у Конференції з відбудови України у Ґданську 22 червня після доповіді про готовність заходу та можливі наслідки. Коментуючи позбавлення Зеленського польським президентом Ордена Білого Орла, Сибіга зазначив, що багато партнерів України вже засудили цей крок.

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Зеленський заявив, що президент Польщі Кароль Навроцький намагається зірвати Конференцію URC-2026 через особисту образу у зв’язку з відсутністю запрошення та боротьбу за крісло прем’єра. За словами президента України, дії останні Навроцького, включно із заявами про нібито шкоду для польських фермерів, є частиною передвиборчої кампанії та спробою тиснути на польського прем’єра Дональда Туска. Зеленський наголосив, що пропонував спільно провести захід для деескалації, проте польський лідер обрав шлях загострення конфлікту заради внутрішньополітичних дивідендів.

Зауважимо, що в канцелярії президента Польщі пояснили, чому орден Білого Орла відібрали у Зеленського, але залишили Муссоліні, Катерині ІІ та Герхарду Шредеру. Міністерка Агнешка Єнджак заявила, що нагороди італійського диктатора та російської імператриці не відкликають посмертно, а щодо Шредера — він, на думку відомства, не ображав польську націю так відкрито, як український президент. Рішення щодо Зеленського аргументували його «образою» польського народу через вшанування пам’яті вояків УПА.

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