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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
643
Час на прочитання
1 хв

Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал», є загроза застосування ворожих ракет.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Україну у понеділок, 22 червня, станом на 15:34, охопила масштабна повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К!» — йдеться у повідомленні ПС.

Крім того, Повітряні сили попередили про реактивний БпЛА в Чернігівському районі, курс західний.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

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Дата публікації
Кількість переглядів
643
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