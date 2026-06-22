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- Укрaїнa
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Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо
Зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал», є загроза застосування ворожих ракет.
Україну у понеділок, 22 червня, станом на 15:34, охопила масштабна повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.
«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К!» — йдеться у повідомленні ПС.
Крім того, Повітряні сили попередили про реактивний БпЛА в Чернігівському районі, курс західний.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
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