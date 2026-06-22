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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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485
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2 хв

Усю ніч лунали вибухи, є загиблі та потерпілі: Росія масовано атакувала обласний центр України

Російські окупанти знову тероризували Запоріжжя «Шахедами», воюючи з приватним сектором. Троє людей загинуло, ще 10 — поранено.

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Наслідки атаки на Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ДСНС

Троє людей загинуло, ще 10 дістали поранення. Такою видалася ніч у Запоріжжі. Обласний центр росіяни знову тероризували «Шахедами».

Цього разу воювали з жителями приватного сектору. Один з ворожих безпілотників влетів у будинок, там загинула жінка, постраждала ціла родина. До ранку в місті лунали вибухи, спалахували будинки та нежитлові споруди.

Про наслідки нічного терору розкаже наша кореспондентка Дарʼя Назарова.

Що відомо про кривавий обстріл Запоріжжя

Близько другої ночі в місті пролунали перші вибухи. «Шахед» влетів у приватний будинок. Обійстя спалахнуло миттєво.

«Почув вибух, прибіг до сусідів, тут неподалік проживаю. „Приліт“ був у будинок мого дядька. Швидко прибіг, переконався, що дядько цілий. Тітка теж постраждала, зараз перебуває у кареті „швидкої“. Наслідки бачите самі», — каже постраждалий Дмитро.

З охопленого вогнем будинку тітку пана Дмитра виніс чоловік. За її життя далі боролися медики швидкої допомоги. У жінки осколкові поранення. Дивом врятувався і сам власник помешкання.

Руїни та перші хвилини після вибуху

На суцільні руїни російський «Шахед» перетворив й інший будинок. Під ранок ворожий дрон обірвав життя жінки.

«Жінка загинула, а чоловік у лікарні. Ну всі постраждали, там хлопчик живий. Жінка на милицях була, видно, в гостях, бо вона тут не жила. Ну і все», — каже постраждалий Олексій.

Пан Олексій живе навпроти. Каже, в момент «прильоту» був удома. Після вибуху вискочив надвір, побачив полумʼя. Усе сталося миттєво, навіть не встиг злякатися. Будинок пошкоджено ударною хвилею.

Ранкова атака та ліквідація наслідків

О 7 ранку окупанти знову вдарили по місту. Цього разу ворожий дрон влетів у нежитлове приміщення. Рятувальники загасили пожежу.

Досі на місцях «прильотів» працюють комунальні служби. Людям допомагають забити вікна листами ОСБ. Запоріжцям, які залишилися без даху над головою, обіцяють прихисток у транзитному центрі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ВИНОСИВ ДРУЖИНУ НА РУКАХ, щоб ВРЯТУВАТИ! ВОРОГ гатить по БУДИНКАХ з купою ДІТЕЙ

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
485
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