Польща "розділилася" через Зеленського: активісти ініціювали власну нагороду для України

Польські активісти ініціювали власний орден для України

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У Польщі представники ліберально-демократичної спільноти виступили з ініціативою нагородити президента України Володимира Зеленського та український народ власним неформальним орденом Майбутнього.

Це рішення стало відповіддю на позбавлення президентом Польщі Каролем Навроцьким президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.

Про це повідомляють Sestry.

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Польські активісти вирішили нагородити Зеленського неформальним орденом Майбутнього

Громадянські активісти, які не згодні з політикою офіційної Варшави у питанні позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла, наголошують, що їхній крок є низовою ініціативою, яка демонструє солідарність більшості поляків з Україною в умовах повномасштабної війни.

Організатори акції виступили із жорсткою критикою на адресу керівництва держави, вони звинуватили польські праві сили в маніпуляціях історичною пам’яттю заради електоральних бонусів. У своїй офіційній заяві представники польського суспільства зазначили:

«Українці віддають життя за безпеку — свою, Польщі і Європи. Нинішнє рішення польського глави держави показує, як діє російська пастка. Польські праві сили розпочали передвиборчу кампанію до парламентських виборів і безжально використовують Волинську трагедію в політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як у 2026 році в Україні щодня гинуть люди».

Там додали, що польський президент і його команда підживлюють російську пропаганду, і заради партійних вигод вони сперечаються про померлих та ігнорують повномасштабну війну в Україні і смерті тисячі українців.

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«Тому, як громадяни Республіки Польща, ми вручаємо власний орден. Це ініціатива знизу. Таким чином, ми показуємо, що багатьох поляків не вдасться налаштувати проти українців. Ми допомагали й будемо допомагати. Нам не потрібна згода політиків, щоб поводитися гідно щодо інших людей», — додали активісти.

Наразі офіційна канцелярія президента Польщі Кароля Навроцького не коментувала цю заяву та дії громадських активістів.

Поляки захотіли нагородити український народ в обличчі президента Зеленського громадським орденом Майбутнього.

Активісти нагадали, що від початку повномасштабної війни в Україні беруть активну участь у допомозі, зокрема, зібрали мільйони злотих на генератори в межах акції «Тепло з Польщі для Києва», відкрили свої домівки для українських біженців та доставили обладнання столиці, яка потерпала взимку після російських обстрілів.

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«У нас з Україною окремі національні пантеони. Не українці визначатимуть нашу історичну пам’ять, і не ми визначатимемо їхню. Ми маємо говорити про факти минулого, але необхідною умовою для цього є виживання обох держав. Ми не можемо дозволити політикам ризикувати нашою спільною безпекою заради підвищення рейтингу в опитуваннях», — підсумували активісти.

Тим полякам, які підтримують рішення, залишили посилання на підпис.

Скандал з орденом Білого Орла: подробиці

Між Києвом та Варшавою розгортається безпрецедентний дипломатичний скандал. Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення відкликати найвищу державну нагороду країни — орден Білого Орла — у президента України Володимира Зеленського.

Офіційним приводом для кроку Варшави став указ українського лідера про присвоєння одному з центрів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «Героїв УПА».

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Це рішення польської влади викликало миттєву зворотну реакцію в Києві. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та керівник Офісу Президента Кирило Буданов офіційно відмовилися від своїх польських орденів «За заслуги перед Польщею».

Всі українські президенти відмовилися від своїх орденів Білого Орла.

Від польських нагород почали масово відмовлятися українські політики та дипломати.

Українська експертна спільнота, провідні дипломати та політологи назвали дії Кароля Навроцького безвідповідальними та помилковими. На думку аналітиків, цей крок зумовлений виключно внутрішньополітичною ситуацією та виборчими процесами всередині Польщі.

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