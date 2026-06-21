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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Британська королівська родина поділилася милим фото короля Чарльза з його батьком на честь свята

Британська королівська родина поділилася милим фото принца Філіпа та його сина Чарльза на честь святкування Дня батька.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Чарльз та принц Філіп

Принц Чарльз та принц Філіп / © Instagram британської королівської сім'ї

У Великій Британії День батька щороку святкують у третю неділю червня, як і в Україні.

Цього дня британці дякують татам, дідусям та всім батькам за турботу. Королівська сім'я також вирішила поділитися сімейною фотографією принца Філіпа - чоловіка королеви Єлизавети II та його старшого сина принца Чарльза (нині короля Чарльза III).

"Сьогодні ми вшановуємо всіх батьків і думаємо про тих, хто хотів би бути поруч зі своїми татами", - йдеться у підписі до знімку.

Чарльза і принца Філіпа, герцога Единбурзького зазнімковано на якомусь офіційному урочистому заході, ймовірно, параді, і обидвоє одягнені у військову форму.

Принц Чарльз і Принц Філіп / © Instagram британської королівської сім'ї

Принц Чарльз і Принц Філіп / © Instagram британської королівської сім'ї

Принц Чарльз став первістком принца Філіпа та королеви Єлизавети II. Він носив титул принца Уельського 64 роки та 44 дні. Чарльз був удостоєний цього звання 26 липня 1958 (у віці 9 років) і залишався в цьому статусі аж до сходження на престол 8 вересня 2022 після смерті своєї матері королеви Єлизавети II. Сьогодні цей титул має його старший син принц Вільям, якому цього дня, до речі, виповнюється 44 роки.

Король Чарльз та його син принц Вільям / © Getty Images

Король Чарльз та його син принц Вільям / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
140
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