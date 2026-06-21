Чи правда, що гормонального дисбалансу не існує та що мають на увазі лікарі, коли ми шукаємо пояснення своїм симптомам

Чи правда, що гормонального дисбалансу не існує / © Credits

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Фраза «гормональний дисбаланс» звучить знайомо майже кожній жінці. Але акушерка-гінекологиня з 25-річним досвідом Наталія Лелюх у розмові для LIGA.net розповіла про те, що може звучати несподівано для багатьох пацієнток, а саме, запис «гормональний дисбаланс» у висновках — це не діагноз. За її словами, якщо лікар використовує таке формулювання, це радше сигнал, що варто уважніше подивитися на підхід до лікування та, можливо, навіть змінити фахівця.

Несправжній діагноз

Наталія Лелюх підкреслює, що терміна «гормональний дисбаланс» як встановленого медичного діагнозу немає. У професійному підході, пояснює вона, важливо не просто назвати стан загальними словами, а чітко визначити:

що саме турбує пацієнтку

з чим вона прийшла

які обстеження потрібні для уточнення ситуації

І головне — як далі рухатися з отриманими результатами.

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Важливість конкретики

За словами лікарки, ключова проблема подібних формулювань у тому, що вони не дають відповіді на головне питання пацієнтки: «що зі мною та що робити далі?» Правильний медичний підхід завжди передбачає план:

які аналізи та дослідження потрібно пройти

які «контрольні точки» важливі у процесі спостереження

коли та навіщо повертатися до лікаря

Без цього, підкреслює вона, лікування стає нечітким і неструктурованим.

Окремо Лелюх наголошує на важливості взаємодії між пацієнткою та лікарем. Якщо у висновках звучать розмиті формулювання без пояснень і плану дій, вона радить не боятися ставити питання та за потреби змінювати фахівця. Її позиція проста і доволі категорична: медицина має бути про ясність, а не про туманні пояснення.

Ідея «гормонального дисбалансу» як універсального пояснення симптомів звучить зручно, але не є медичним діагнозом. Підхід, про який говорить Наталія, повертає фокус до головного, а саме, конкретики, діагностики та чіткого плану дій.

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