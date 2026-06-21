Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 22 до 28 червня

Озеро у формі серця / © Associated Press

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Особисте життя — не виняток: зірки знають усе, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — 22–28 червня?

Діва

Дівам зірки готують приємний сюрприз у вигляді знайомства з людиною, з якою їх у майбутньому пов’яжуть серйозні стосунки. Але своєрідна небезпека цієї зустрічі полягає в тому, що спочатку вона категорично не сподобається представникам цього знака — причому настільки сильно, що вони навіть не зможуть цього приховати. Вихід із цієї ситуації багато в чому залежатиме від новоявленого партнера: якщо він зможе подолати негатив — усе складеться вдало, якщо ж ні, то і взаємини, найімовірніше, не складуться, хоча згодом їм доведеться про це пошкодувати.

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Скорпіон

Скорпіонам, які — цілком несподівано для себе — опиняться в любовному трикутнику, зірки радять зберігати спокій. Найімовірніше, їхня кохана людина не має до цієї — банальної — геометричної фігури жодного стосунку, і в тому, що третя сторона почала відчувати до неї романтичні почуття, вона не винна. Головне, що в цей момент потрібно від представників знака — це довіра, тоді неприємна ситуація зникне сама собою. Порушник спокою обов’язково зрозуміє, що третій — зайвий, і благородно відійде вбік.

Стрілець

Стрільцям, які, як їм здасться, зустрінуть кохання всього свого життя, не варто поспішати, свідомо прискорюючи події. Близька людина може сприйняти — і, найімовірніше, сприйме — такі дії як моральне та емоційне насильство, що не лише не приведе до бажаного результату, а й, навпаки, значно відкине їх від нього. Зірки радять представникам знака виявити якість, яка їм, на жаль, не властива — терпіння, і дати подіям можливість іти своїм звичаєм. У такому разі — без їхнього активного втручання — все складеться саме так, як хочеться.

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