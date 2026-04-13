Чому препарати для схуднення на основі гормону GLP-1 працюють не для всіх і мають побічні дії

Медики давно говорять про персоналізовану медицину, лікування має підлаштовуватися під конкретну людину, а не бути універсальним. GLP-1 препарати — яскравий приклад цього, адже вони імітують природні гормони кишківника, які контролюють апетит, перетравлення їжі та секрецію інсуліну. Проте навіть у клінічних випробуваннях 10–15% пацієнтів виявилися «резистентними до лікування», тобто вони не втратили навіть 5% своєї ваги, про це розповіло видання The Washington Post.

Дослідники замислилися, що впливає на ефективність, окрім віку, статі чи супутніх хвороб, можливо генетика може зіграти ключову роль. Вони провели досліди у яких вивчили понад 15 000 геномів і визначили дві генетичні варіації, які можуть прогнозувати, наскільки добре ліки спрацюють і чи з’являться побічні ефекти, такі як нудота чи блювання.

Гени, які визначають успіх схуднення

Учені виділили варіанти генів GLP1R і GIPR, які відповідають за рецептори гормонів, на які діють GLP-1 препарати.

GLP1R: люди з певним варіантом цього гена втрачали трохи більше ваги, від 0,7 до 1,4 кг більше, залежно від того, скільки копій гена вони мали. Цей же варіант підвищував ризик нудоти та блювання.

GIPR: варіант цього гена пов’язаний із побічними ефектами під час приймання комбінованих препаратів, таких як Мунджаро. У рідкісних випадках, коли у людини є обидва варіанти у двох копіях, ризик сильних побічних ефектів зростав у 15 разів.

Ці відкриття дозволяють частково пояснити, чому один пацієнт помітно худне, а інший майже не відчуває змін, навіть якщо дотримується всіх рекомендацій лікаря.

Генетика та точна медицина

Фармакогеноміка — це використання генетичної інформації для підбору ефективних ліків. Вона вже допомагає у лікуванні рідкісних захворювань і тепер робить перші кроки у боротьбі з ожирінням.

Ідея полягає у тому, щоб заздалегідь прогнозувати чи спрацює препарат і які побічні ефекти можливі. Це економить час, гроші та нерви, допомагає встановити реалістичні очікування та зменшити розчарування пацієнтів.

Як відзначають експерти, не один, а багато генетичних варіантів впливають на реакцію організму на GLP-1 препарати. Тому повна картина з’явиться лише з часом, із розвитком персоналізованої медицини та генної діагностики.

GLP-1 ліки — потужний інструмент у боротьбі з ожирінням, але їхня ефективність залежить не лише від дієти та способу життя, а й від вашої ДНК. Вчені вже визначили конкретні гени, які впливають на втрату ваги та ризик побічних ефектів, і це лише перший крок до повноцінної персоналізованої терапії.

Майбутнє медицини — за точними, індивідуальними прогнозами, які допоможуть вибрати найефективніший препарат для конкретної людини. А поки що головне знати, якщо GLP-1 не працює для вас, це природна особливість вашого організму.