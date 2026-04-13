Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не бояться змінювати життя в будь-якому віці
Важко знайти людину, яка хоча б одного разу не мріяла почати життя з чистого аркуша.
Щоправда, з найрізноманітніших причин вдається це далеко не всім — багато хто так і не наважується втратити з поля зору старий берег, щоб доплисти до нового.
І найчастішою причиною бездіяльності є впевненість у тому, що ми змарнували дорогоцінний час, отже, нам пізно що-небудь робити і краще залишити все, як є.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не бояться змінювати життя в будь-якому віці.
Водолій
Водолії, ухвалюючи рішення про життєві — або професійні — зміни, як правило, не думають про можливі негативні наслідки, що, як не дивно це прозвучить, дає їм змогу уникнути їх і домогтися бажаного. Не дарма кажуть, що всі найважливіші відкриття в історії людства зробили люди, які не знали, що вони неможливі.
Близнята
Близнята — представники найлегшого на підйом знака зодіаку: так, перебираючись на нове місце проживання, вони не чіпляються за житло і речі — для переїзду їм цілком достатньо однієї валізи, в яку вони складуть найпотрібніші і найважливіші речі, а решта — вони в цьому абсолютно справедливо впевнені — знайдеться на новому місці проживання.
Стрілець
Стрільці — авантюристи в хорошому сенсі цього слова: вони завжди готові до змін, хоч би про яку сферу життя зрештою йшлося. Саме представники цього знака можуть, вийшовши на пенсію, почати вчитися водити літак або опановувати китайську мову. Водночас їх зовсім не бентежить здивування оточення, яке не розуміє, навіщо їм це потрібно.
