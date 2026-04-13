Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна байдикувати
День, коли ми — під впливом місячних енергій — відчуваємо слабкість і, як наслідок, небажання що-небудь робити.
Сили — як моральні, так і фізичні — наближаються до нуля, тому необхідно їх берегти, інакше енергії може не вистачити на найелементарніші буденні дії.
Сьогодні, 13 квітня, берегти сили необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них зірки офіційно дозволяють ледарювати і не діяти.
Овен
Овни — як найактивніший знак зодіаку на бездіяльність просто нездатні: вони постійно шукають собі хоч якесь заняття. Але сьогодні навіть їм рекомендується взяти таймаут і відпочити, інакше вони не зможуть накопичити достатньо сил, які знадобляться їм уже завтра.
Діва
Діви — головні перфекціоністи зодіакального кола — рідко зупиняються на досягнутому, їм необхідно все довести до досконалості. Сьогодні таке завдання виявиться неможливим, тому зірки не рекомендують їм надто виявляти активність — результату однаково не буде.
Терези
Терези, стаючи до нового проєкту, вагаються, обираючи між двома варіантами, що займає значну частину часу і забирає велику кількість сил. Сьогодні така поведінка не найкращим чином позначиться на їхньому стані — як фізичному, так і моральному, тож краще не напружуватися.
