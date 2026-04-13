- Астрологія
- 63
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 13 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли потрібно ухвалювати рішення відповідно до підказок інтуїції. Небажано як починати роботу над новими справами, так і кидати ті, що були розпочаті раніше.
Символ дня: морська мушля.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: зелений.
Щасливі камені дня: кварци, шпати, соколине, тигрове та котяче око
За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, здатні спричинити серйозні ускладнення, тому зі зверненням до лікаря зволікати не слід. Необхідно також берегти вуха: їх не можна проколювати і робити на них операції.
Харчування дня: можна сидіти на дієті, постувати і голодувати.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Дачні роботи дня: можна проріджувати приготовану до висадження в ґрунт розсаду.
Магія і містика дня: ворожіння дасть відповідь на будь-яке запитання, особливо це стосується карт Таро.
Сни дня: сни нинішньої ночі розшифрування не вимагають — їхній сюжет необхідно розуміти буквально.
Табу дня: треба побоюватися води — у всіх її видах.
Цитата дня: «Знай міру в благодійності: надмірна допомога може зробити хорошу людину безпорадною» (Френк Ллойд Райт).
