У яскравому бікіні з квітковим принтом: 54-річна акторка похизувалася стрункою фігурою на пляжі

Брук Берк / © Getty Images

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Американська акторка, фотомодель і телеведуча Брук Берк потрапила до об’єктивів папараці під час відпочинку на пляжі в Малібу.

Знаменитість продемонструвала чудову фізичну форму, прогулюючись берегом океану та насолоджуючись сонячною погодою. Вона була одягнена у бірюзово-помаранчеве бікіні з квітковим принтом. Верх купальника мав невеликий виріз спереду та тонкі зав’язки, а плавки були декоровані кількома ремінцями з боків, що додавало образу ефектності.

Брук Берк / © Getty Images

Свій пляжний лук Брук доповнила лаконічними сережками, тонким ланцюжком з підвіскою, браслетами і каблучками. У неї було розпущене волосся і макіяж з коричневою помадою.

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До речі, шанувальники Берк вже давно захоплюються її спортивною формою. Зірка регулярно ділиться у соцмережах своїми тренуваннями, заняттями йогою та порадами щодо здорового способу життя, які допомагають їй тримати себе у прекрасній формі.

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