- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 167
- Час на прочитання
- 1 хв
У яскравому бікіні з квітковим принтом: 54-річна акторка похизувалася стрункою фігурою на пляжі
Папараці зазнімкували Брук Берк на узбережжі в Малібу.
Американська акторка, фотомодель і телеведуча Брук Берк потрапила до об’єктивів папараці під час відпочинку на пляжі в Малібу.
Знаменитість продемонструвала чудову фізичну форму, прогулюючись берегом океану та насолоджуючись сонячною погодою. Вона була одягнена у бірюзово-помаранчеве бікіні з квітковим принтом. Верх купальника мав невеликий виріз спереду та тонкі зав’язки, а плавки були декоровані кількома ремінцями з боків, що додавало образу ефектності.
Свій пляжний лук Брук доповнила лаконічними сережками, тонким ланцюжком з підвіскою, браслетами і каблучками. У неї було розпущене волосся і макіяж з коричневою помадою.
До речі, шанувальники Берк вже давно захоплюються її спортивною формою. Зірка регулярно ділиться у соцмережах своїми тренуваннями, заняттями йогою та порадами щодо здорового способу життя, які допомагають їй тримати себе у прекрасній формі.