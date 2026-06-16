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"Мілан" оголосив про призначення нового головного тренера
Португальський фахівець Рубен Аморім очолив "россонері".
Італійський "Мілан" оголосив про призначення Рубена Аморіма на посаду головного тренера команди.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Деталі контракту 41-річного португальського фахівця з "россонері" не розголошуються.
Попереднім клубом Аморіма був англійський "Манчестер Юнайтед", звідки його звільнили у січні цього року.
На посаді керманича "россонері" Аморім замінив італійця Массіміліано Аллегрі.
Минулий сезону "Мілан" завершив на 5-му місці в турнірній таблиці Серії А і наступної кампанії гратиме у Лізі Європи.
Раніше повідомлялося, що мадридський "Реал" оголосив про призначення Жозе Моурінью головним тренером.
Також ми розповідали, що "Ліверпуль" оголосив про призначення нового головного тренера.