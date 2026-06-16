"Мілан" оголосив про призначення нового головного тренера

Рубен Аморім / © Associated Press

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Італійський "Мілан" оголосив про призначення Рубена Аморіма на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Деталі контракту 41-річного португальського фахівця з "россонері" не розголошуються.

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Попереднім клубом Аморіма був англійський "Манчестер Юнайтед", звідки його звільнили у січні цього року.

На посаді керманича "россонері" Аморім замінив італійця Массіміліано Аллегрі.

Минулий сезону "Мілан" завершив на 5-му місці в турнірній таблиці Серії А і наступної кампанії гратиме у Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що мадридський "Реал" оголосив про призначення Жозе Моурінью головним тренером.

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Також ми розповідали, що "Ліверпуль" оголосив про призначення нового головного тренера.

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