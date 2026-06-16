D.Solutions презентував свою систему управління енергією YASNO Power EMS

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Про це йдеться в повідомленні YASNO.

«16 червня у UNIT.City компанія YASNO представила YASNO Power EMS — власну цифрову систему управління сонячними електростанціями та установками зберігання енергії для бізнесу. Презентація відбулася за участі клієнтів, партнерів та представників українських компаній», — йдеться в ньому.

Зазначається, що YASNO Power EMS — нова, власна розробка компанії, яка стала частиною більш широкої екосистеми енергетичних рішень для бізнесу YASNO Power.

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Система підключається до сонячних електростанцій та установок зберігання енергії і дає змогу клієнтам у зручному онлайн-кабінеті контролювати роботу обладнання, відстежувати виробництво, споживання, накопичення та використання електроенергії, а також дистанційно керувати ключовими сценаріями роботи енергетичної інфраструктури.

«Для бізнесу власна генерація та системи зберігання енергії вже стали не просто резервним рішенням, а повноцінною частиною економіки підприємства. Але щоб такі рішення працювали ефективно, клієнту потрібен не лише доступ до даних, а й якісне управління: розуміння, скільки електроенергії виробляється, споживається, накопичується, коли батарея заряджається або розряджається, де виникають втрати та де є потенціал для оптимізації. Також потрібна експертиза у роботі енергетичного ринку: прогнозування споживання, розуміння цінових коливань, балансування власної генерації та арбітраж електроенергії з мережі. Саме ці задачі ми вирішуємо за допомогою YASNO Power EMS», — зазначив СЕО YASNO Сергій Коваленко.

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