Пара влаштувала секс-шоу на колесі огляду на очах у цілого фестивалю (фото)

Колесо огляду на фестивалі Download / © Getty Images

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Під час виступу Guns N' Roses на фестивалі Download тисячі глядачів стали свідками інтимних втіх пари на колесі огляду. Кадри з парою, яка відверто займалася сексом у прозорій кабіні атракціону, розлетілися соцмережами. Тепер правоохоронці розшукують «зірок» фестивалю.

Про це пише Daily Star.

Пару помітили на атракціоні під час фестивалю Download у графстві Лестершир, Англія, ввечері 13 червня — саме тоді, коли натовп очікував виходу Guns N' Roses на сцену.

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Відео їхніх, на перший погляд, «18+» дій швидко розлетілося соцмережами. На одному з кадрів жінка стояла на колінах, а на іншому, ймовірно, рухалася стегнами вперед-назад, поки позаду неї перебував чоловік.

У поліції повідомили, що наразі встановлюють особи цих ексгібіціоністів, які досі не знайдені.

«Спочатку, під час першого оберту колеса, люди думали, що він просто стоїть позаду неї, обіймаючи її, і вони разом милуються краєвидом. Але коли кабіна опустилася нижче, хтось вигукнув: „Я бачу, що її трусики відсунуті убік!“ — розповів один із очевидців.

Інтим пари на колесі огляду на фестивалі Download / © Dom Chino/X

Свідок, який регулярно відвідує фестиваль, додав: «Вони буквально були в скляній кабіні над головами всіх людей у найжвавіший момент ночі — просто перед тим, як Guns N' Roses мали вийти на сцену. Це якимось дивним чином навіть об’єднало всіх. До того, як їх помітили, атмосфера була напруженою, бо гурт завжди запізнюється. Але щойно люди почали діставати телефони й передавати один одному новину про те, що сталося, атмосфера повністю змінилася — вони буквально зробили цей вечір. Єдине, що я можу припустити, — вони думали, що скло затемнене. Але ні, воно було абсолютно прозорим, і було видно все».

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«Я лише сподіваюся, що кабіну добре прибрали після того, як вони з неї вийшли», — додав відвідувач фестивалю.

Інтим пари на колесі огляду на фестивалі Download / © Dom Chino/X

Представник поліції Лестершира прокоментував ситуацію.

«Офіцерам відомо про відео в соціальних мережах, на якому двоє людей поводяться неналежним чином на колесі огляду під час фестивалю Download цього вікенду. Наразі інцидент розслідується, і офіцери контактують з організаторами фестивалю. Розслідування триває, і поліція працює над встановленням осіб, причетних до інциденту», — сказав правоохоронець.

До слова, авіакомпанія Jet2 довічно заборонила польоти парі віком за 50 років, яка влаштувала інтимні пестощі під час зльоту літака. Порушники намагалися виправдатися тим, що нібито «палко молилися» через страх перед польотом, проте очевидці зафіксували їхню відверту поведінку на відео. Після приземлення пару виселили з готелю, анулювали їхні зворотні квитки та наклали довічний бан.

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