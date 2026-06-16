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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
3 хв

Воротар збірної Кабо-Верде пояснив, чому розплакався після матчу з Іспанією на ЧС-2026

Возінья не стримав сліз після нічиєї в поєдинку проти чинних чемпіонів Європи.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Возінья

Возінья / © Associated Press

Воротар збірної Кабо-Верде Возінья, який став зіркою соцмереж після матчу з Іспанією в першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу, емоційно прокоментував успіх своєї команди.

У своєму дебютному поєдинку на Мундіалях збірна Кабо-Верде мегасенсаційно зіграла внічию (0:0) з чинними чемпіонами Європи.

Після завершення гри 40-річний голкіпер розплакався через те, що дідусь та бабуся, які виховували його, померли, а мама не змогла прилетіти на матч до США через візові проблеми.

"Це слова подяки всім жителям Кабо-Верде. Ми дуже щасливі, ця команда багато працювала, щоб пережити цей момент. Це день, яким можна пишатися.

Я плакав після матчу, бо в дитинстві я ріс у бабусі й дідуся, а вони не змогли бути тут. Вони померли кілька років тому. Моя мама теж не змогла приїхати через проблеми з візою та гроші, які ми мали за неї заплатити. Ми не встигли вчасно це зробити", — цитує воротаря The Athletic.

Особливого шарму цій історії додає прізвисько голкіпера. "Возінья" у перекладі з португальської означає "бабуся". Так воротаря почали називати ще в дитинстві, оскільки він виріс під опікою своєї бабусі, яка відіграла ключову роль у його вихованні.

У матчі проти іспанців Возінья здійснив сім сейвів і зберіг ворота своєї команди недоторканними. За свій виступ він отримав нагороду найкращому гравцю поєдинку.

Усього за кілька годин після фінального свистка кількість підписників Возіньї в Instagram злетіла з 50 тисяч до понад 2 мільйонів. Футбольні фанати з усього світу почали масово шукати сторінку воротаря, який на клубному рівні грає за "Шавеш" у другому дивізіоні Португалії.

Зараз на Instagram-сторінку голкіпера збірної Кабо-Верде підписано вже 5,8 мільйона осіб.

"У мене було майже 50 тисяч підписників. Це божевілля, це божевілля" — цитує Возінью cnnbrasil.com.br.

"Я мріяв про це все життя. Ми так довго цього чекали. Усі гравці доклали неймовірних зусиль, і ми дуже раді. Ми знали, що буде важко, адже Іспанія — одна з найкращих команд світу", — сказав Возінья в інтерв'ю після матчу.

Також голкіпер був приголомшений, коли журналістка показала йому поточну кількість підписників в Instagram.

  • В іншому матчі стартового туру групи H збірні Саудівської Аравії та Уругваю також зіграли внічию — 1:1.

  • У другому турі Іспанія 21 червня зіграє проти Саудівської Аравії, а Кабо-Верде 22 червня позмагається з Уругваєм.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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