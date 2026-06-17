“Скільки завгодно”: у ЄС зробили нову заяву про підтримку України після зустрічі із Зеленським

Європа та Україна

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у межах саміту G7 Summit 2026 підтвердив незмінну позицію Європейського Союзу щодо підтримки Києва.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

«ЄС підтримує вас, шановний Володимире Зеленський — сьогодні, завтра, скільки завгодно», — наголосив Кошта.

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Він також підкреслив, що рішення про відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Євросоюзу стало історичним кроком.

Окремо очільник Європейської ради заявив, що перший транш кредитної підтримки для України буде надано вже найближчим часом. За його словами, особливий акцент зроблять на фінансуванні безпілотників та зміцненні оборонного потенціалу.

Кошта відзначив зусилля України як на фронті, так і в проведенні реформ усередині держави.

«Ви та український народ докладаєте надзвичайних зусиль. На полі бою. І в реформах. Це окупається на всіх напрямках», — зазначив він.

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Президент Європейської ради також додав, що ситуація для України поступово змінюється на краще.

Нагадаємо, Зеленський після участі в зустрічі лідерів країн G7 заявив, що Росія повинна усвідомити — «її війна ніколи не стане нормою». Президент України окреслив головні пріоритети та подякував партнерам за підтримку.

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