Мессі повторив історичний рекорд за голами на чемпіонатах світу

Ліонель Мессі / © Associated Press

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Легендарний форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі повторив історичний рекорд за кількістю голів на чемпіонатах світу з футболу.

38-річний нападник "Інтера" Маямі оформив хет-трик у матчі першого туру групового етапу ЧС-2026 проти команди Алжиру, чим приніс "альбіселесте" розгромну перемогу — 3:0.

Тепер на рахунку Мессі 16 голів на Мундіалях — він зрівнявся за цим показником з ексфорвардом збірної Німеччини Мірославом Клозе.

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Після поєдинку проти алжирців Лео випередив за голами на світових першостях Жюста Фонтена (Франція, 13), Кіліана Мбаппе (Франція, 14), Герда Мюллера (Німеччина, 14) та Роналдо (Бразилія, 15).

Матч проти Алжиру став для Мессі 200-м футболці збірної Аргентини та 27-м на ЧС.

Найкращі бомбардири в історії чемпіонатів світу

1-2. Мірослав Клозе (Німеччина) — 16 голів (24 матчі)

1-2. Ліонель Мессі (Аргентина) — 16 голів (27 матчів)

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3. Роналдо (Бразилія) — 15 голів (19 матчів);

4-5. Герд Мюллер (Німеччина) — 14 голів (13 матчів);

4-5. Кіліан Мбаппе (Франція) — 14 голів (15 матчів).

В іншому матчі стартового туру групи J зустрінуться збірні Австрії та Йорданії. Цей поєдинок відбудеться 17 червня, о 07:00 за київським часом.

У другому турі Аргентина 22 червня зіграє з Австрією, а Алжир 23 червня позмагається з Йорданією.

Зазначимо, що збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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