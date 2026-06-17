Астрологиня назвала знаки зодіаку, яких неможливо вивести з себе

Гороскоп / © Credits

Реклама

Так, когось можна роздратувати з легкістю, а когось, як не намагайся, дуже важко розлютити — вони просто не звертатимуть уваги на будь-які недружні випади.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яких практично неможливо вивести з себе.

Телець

Тельці настільки незворушні й спокійні, що іноді здається, ніби вони взагалі нічого не відчувають. Звичайно ж, насправді це не так, але щоб їх розлютити, доведеться докласти зусиль. Зате на тих, кому це вдасться, чекає справжній феєрверк яскравих вражень.

Реклама

Терези

Терези вважаються головними дипломатами зодіакального кола. Незважаючи на схильність до сумнівів і коливань, вони — спокійні люди, які в будь-якій ситуації прагнуть знайти внутрішню рівновагу. Чиїсь ворожі випади заважають їм у цьому, тому вони старанно їх ігнорують.

Діва

Діви — найхолодніший знак зодіаку, тому розпалити в них сильні емоції, вивівши їх із себе, практично неможливо — у всякому разі зовні вони своїх почуттів ніяк не виявляють. Але в душі ці крижані створіння злопам’ятні, і згадають образу тим, хто її завдав.

Читайте також:

Новини партнерів