Астрологічний прогноз на 17 червня

Барс / © Associated Press

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі особливості:

Астрологічна порада дня: нові справи не увінчаються успіхом, тому бажано присвятити сьогоднішній день доведенню до ладу тих, що були розпочаті раніше.

Символ дня: Барс, що готується до стрибка.

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Стихія дня: Дерево .

Щасливе число дня: 3 .

Щасливі кольори дня: шафрановий, помаранчевий, теракотовий.

Камені, що приносять щастя сьогодні: рубін , авантюрин.

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За яку частину тіла відповідає: потилиця .

Хвороби дня: хвороби , що почалися цього дня, важко піддаються лікуванню, тому не варто відкладати візит до лікаря.

Харчування протягом дня: дуже важливо відмовитися від алкоголю та надмірного вживання кави.

Стрижка дня: від стрижки слід відмовитися — вона не поліпшить ані наш зовнішній, ані внутрішній стан.

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Сьогоднішні дачні роботи: можна збирати врожай плодових дерев — насамперед черешні.

Магія та містика дня: можна знімати порчу та пристріт

Денні сни: приємні сни цієї ночі свідчать про те, що людина перебуває на правильному життєвому шляху, і — навпаки.

Табу дня: під забороною — розсіяність та неуважність, оскільки вони можуть призвести до серйозних помилок.

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Цитата дня: «Намагатися бути добрим для всіх — означає не бути добрим для нікого» (Марк Твен).

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