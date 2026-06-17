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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
825
Час на прочитання
2 хв

Три знаки Зодіаку, яким сьогодні важливо утримуватися від необачних вчинків

День, перша половина якого просякнута яскраво вираженою негативною енергією.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

До обіду емоційний фон стабілізується, але агресія все ж дасть про себе знати: під її впливом ми до цього часу можемо вчинити необачні вчинки, про що — з великою ймовірністю — згодом пошкодуємо. Щоб цього не сталося, бажано тримати себе в руках.

Сьогодні, 17 червня, представникам усіх знаків Зодіаку слід тримати себе в руках, але трьом із них особливо важливо утримуватися від необачних вчинків.

Телець

Тельці починають активно й рішуче діяти лише тоді, коли їх до цього активно змушують. Сьогодні у оточуючих є шанс довести їх до того стану, коли вони зможуть почати руйнувати все навколо. Потім їм, звичайно, стане соромно, але виправити ситуацію вони вже не зможуть.

Терези

Терезів до небезпечної межі, за якою вони вчинять необачний вчинок, може підвести образа, завдана їм кимось із оточення. Щоб одразу не пошкодувати про зроблене, представникам цього знака необхідно перевести себе з негативної в позитивну площину, що їм легко вдасться зробити.

Стрілець

Стрільці не будуть плести інтриги проти когось із оточуючих, швидше за все, це трапиться випадково, але сам факт необережного вчинку це не скасовує. Тому їм особливо важливо стежити за своїми словами та діями, тоді вдасться уникнути жалю про свої помилки.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
825
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