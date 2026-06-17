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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Росії наростає паливна криза: дефіцит бензину вже зафіксували у понад 50 регіонах — ЗМІ

У щонайменше 53 регіонах Росії, а також на окупованих територіях України, почали діяти обмеження на продаж бензину через проблеми з постачанням, які посилилися після атак українських дронів на російські нафтопереробні заводи.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Бензин

Бензин / © Associated Press

У Росії загострюється паливна криза на тлі зниження видобутку нафти та регулярних ударів безпілотників по об’єктах нафтопереробної галузі. Як повідомляє російське видання The Bell, у травні 2026 року видобуток нафти в РФ впав до найнижчого рівня за останній рік.

За даними журналістів, наприкінці травня майже всі великі нафтопереробні підприємства в центральній частині Росії були змушені скоротити виробництво або тимчасово зупинити роботу після атак дронів.

Наразі обмеження на відпуск пального для приватного транспорту діють у 53 регіонах РФ, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема:

— у 18 регіонах запровадили ліміт — не більше 50 літрів бензину або одного повного бака на автомобіль;
— аналогічні обмеження діють у тимчасово окупованому Криму, Севастополі, а також у частинах Херсонської та Запорізької областей;
— ще в 11 регіонах повідомляють про нестачу пального на багатьох АЗС, хоча офіційних обмежень за обсягом продажу поки немає.

Експерти вважають, що російська влада ще має інструменти для пом’якшення ситуації в більшості регіонів країни. Найімовірнішим сценарієм називають подальше зростання цін на бензин, як це вже відбувалося влітку 2025 року.

Водночас у тимчасово окупованому Криму ситуація виглядає складнішою — там, за оцінками аналітиків, швидкого вирішення проблеми наразі не видно.

Після ударів по НПЗ війна почала переходити у нову фазу

Нагадаємо, війна в Україні вступає у нову фазу, де українські далекобійні удари ракетами та дронами дедалі сильніше б’ють по ключових елементах російської воєнної машини: нафтовій інфраструктурі, логістиці та тіньовому флоту.

Завдяки цьому війна наближається до заможних жителів Москви та Санкт-Петербурга, руйнує їхнє відчуття безпечного тилу та демонструє іноземним інвесторам мінуси вкладень у РФ. Показовою стала атака під час Петербурзького економічного форуму, яка спричинила перебої в роботі аеропорту та зв’язку.

Окремим стратегічним напрямком є знищення російського Балтійського нафтогазового комплексу, який забезпечує до половини експорту пального РФ. Лише за останній час було здійснено десятки ударів по НПЗ та терміналах, включно з об’єктами за 2000 км від кордону. Це вже спровокувало дефіцит пального всередині Росії, змусивши Москву обмежувати експорт і «позичати бензин» у Білорусі.

Водночас Україна успішно руйнує російську логістику на окупованому півдні, збільшивши кількість ударів учетверо. Сухопутний коридор до Криму через постійне знищення бензовозів і техніки перетворився на «трасу смерті». Як наслідок, Крим опиняється в паливній та продуктовій ізоляції.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
325
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