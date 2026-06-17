- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 1029
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 17 червня: яка її потужність
Сонячний вітер демонструє ознаки початку спадання.
Сьогодні, 17 червня, очікується активність Сонця середнього рівня. Магнітна буря відповідає відповідає К-індексові 4.
Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.
Параметри сонячного вітру наближаються до фонових рівнів, а очікуваний ковзний вплив від викиду корональної маси (CME) ще не відбувся. Зараз дуже малоймовірно, що це спричинить якесь значне збільшення геомагнітної активності.
Магнітні бурі здатні впливати на наше самопочуття. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні люди та ті, хто має хронічні хвороби.
Коментарі
Сортувати: