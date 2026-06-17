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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 17 червня: яка її потужність

Сонячний вітер демонструє ознаки початку спадання.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 17 червня, очікується активність Сонця середнього рівня. Магнітна буря відповідає відповідає К-індексові 4.

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Параметри сонячного вітру наближаються до фонових рівнів, а очікуваний ковзний вплив від викиду корональної маси (CME) ще не відбувся. Зараз дуже малоймовірно, що це спричинить якесь значне збільшення геомагнітної активності.

Магнітна буря 17 червня. Фото: meteoagent

Магнітна буря 17 червня. Фото: meteoagent

Магнітні бурі здатні впливати на наше самопочуття. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні люди та ті, хто має хронічні хвороби.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1029
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