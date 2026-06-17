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Магнитная буря 17 июня: какая ее мощность
Солнечный ветер показывает признаки начала убывания.
Сегодня 17 июня ожидается активность Солнца среднего уровня. Магнитная буря соответствует К-индексу 4.
Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные Британской геологической службы.
Параметры солнечного ветра приближаются к фоновым уровням, а ожидаемое скользящее воздействие от выброса корональной массы (CME) еще не произошло. Сейчас очень маловероятно, что это повлечет за собой значительное увеличение геомагнитной активности.
Магнитные бури способны оказывать влияние на наше самочувствие. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые люди и имеющие хронические болезни.