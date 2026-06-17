Магнитная буря 17 июня: какая ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня 17 июня ожидается активность Солнца среднего уровня. Магнитная буря соответствует К-индексу 4.

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Параметры солнечного ветра приближаются к фоновым уровням, а ожидаемое скользящее воздействие от выброса корональной массы (CME) еще не произошло. Сейчас очень маловероятно, что это повлечет за собой значительное увеличение геомагнитной активности.

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Магнитная буря 17 июня. Фото: meteoagent

Магнитные бури способны оказывать влияние на наше самочувствие. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые люди и имеющие хронические болезни.

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